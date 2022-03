“Se pueden tomar un taxi”: la frase del gremialista Omar Maturano por el paro de trenes que enfureció a Luis Novaresio

Luis Novaresio entabló un fuerte cruce con el Secretario general del gremio de La Fraternidad Omar Maturano, después de que se confirmara que se levantó el paro de trenes de este lunes tras una reunión en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, después de una conversación que fue escalando el tono, el sindicalista abandonó el móvil en malos términos.

“Resolvimos lo primordial que es levantar la medida de protesta después de una reunión con el ministro de Transporte, la contestación fue favorable”, dijo Maturano desde el móvil del programa Buen día Nación que conduce Novaresio por LN+, aunque aún no había concluido el pase con el programa 8.30 AM de Luis Majul.

“Se va a obligar a las empresas a reparar las vías de trenes de largas distancia”, agregó tras participar de una reunión del sindicato con el Ministerio de Transporte de la Nación donde se resolvió el levantamiento del paro y la normalización del servicio para después de las 10, según informó la cartera liderada por Alexis Guerrera a LA NACION.

Este lunes por la mañana se pudieron ver largas filas de pasajeros que esperaban para tomarse un colectivo en la Estación Liniers, ya que por el paro de trenes se quedaron sin la opción del Sarmiento Ignacio Sánchez

En ese momento, el periodista le preguntó si no “estaba arrepentido” por decir que tenía “los huevos para parar el ferrocarril” porque “sonó a patoteada” y “dejó a la gente sin servicio”. “No, ¿por qué me voy a arrepentir si tenemos el poder del paro? Hay gente que no tiene poder de paro y corta la ruta”, respondió el sindicalista. “Perdón Maturano, el tren es un servicio publico esencial y hacer paro está limitado”, replicó Novaresio.

“No no no, usted está equivocado. Esto es un servicio publico, pero no esencial, esencial es el agua, el gas, la electricidad, los hospitales. Vaya a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que decidió que los transportes no son servicios esenciales siempre que haya otro transporte alternativo, como el colectivo o el taxi”, respondió Maturano.

“¿Taxi? ¿A un laburante lo va a mandar en taxi?”, se indignó Novaresio. “Sí. Lo mismo me puede decir usted si mañana no trabajan los periodistas. Yo no le voy a decir a usted que es un trabajo esencial”, atinó a decir el gremialista.

Omar Maturano abandonó el móvil de LN+

“Vamos a hablar en serio. ¿En serio usted comparar el transporte esencial de trenes que para la gente es la única forma de viajar con el periodismo, de verdad? ¿No cree que fue un exabrupto decir que tiene los huevos para tomar el ferrocarril como si fuera propio?”, insistió el periodista.

“No, si hay motivos suficientes tengo motivos para pararlos”, dijo Maturano. En ese punto, Luis Majul intervino y le dijo “no se haga el guapo que acá no está en el sindicato”. Fue cuando el sindicalista decidió abandonar el móvil.

Noticia en desarrollo.