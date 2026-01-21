A qué hora habla hoy Javier Milei en Davos

Este miércoles Javier Milei dará un discurso ante el Foro de Davos, un evento organizado por el Foro Económico Mundial que reúne a líderes, empresarios y personalidades de la élite internacional. Esta cumbre empezó este lunes 19 y se extiende hasta el viernes 23 de enero. En ese sentido, varias personas se preguntan a qué hora habla hoy el Presidente.

Las conversaciones y disertaciones que se dieron este martes en este contexto estuvieron marcadas por reclamos contra el gobierno de Donald Trump, que en las últimas semanas intensificó su insistencia en que Groelandia se vuelva parte de Estados Unidos. Es así que Milei se presenta como el mayor aliado de Trump en el escenario internacional actual.

Hoy hablan Donlad Trump y Javier Milei en el Foro de Davos Mark Schiefelbein - AP

Se anticipa que probablemente Milei llame a una “reducción drástica del tamaño del Estado” y al fin de las organizaciones supranacionales, que acusa de promover un “socialismo disfrazado” y de frenar la libertad individual. Pero Milei generalmente no se limita a criticar: también elogia cada vez que puede a Trump como el símbolo de una “nueva edad de oro” para Estados Unidos y el mundo, legitimando así su propio programa en la escena internacional.

El año pasado el presidente argentino generó polémica por sus dichos en el Foro de Davos del año pasado. Durante su discurso, dedicó duras palabras contra la clase política, salvo a Trump, Viktor Orban (primer ministro de Hungría), Giorgia Meloni (presidenta del Consejo de Ministros de Italia) y Nayib Bukele (presidente de El Salvador). “Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad”, puntualizó.

Las 10 Mejores Frases De Mieli En El Davos

Por otro lado, apuntó contra la cultura “woke”: “El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar”. Sus dichos causaron polémica porque, en su ataque contra esta ideología, llegó a acusar a los homosexuales de pedófilos.

A qué hora habla hoy Javier Milei en Davos

De acuerdo al cronograma oficial que compartió Casa Rosada sobre la agenda oficial del viaje internacional del mandatario argentino, Milei hará una intervención en el Foro de Davos este miércoles 21 de enero a partir de las 15.45 de Suiza, donde se lleva a cabo el evento. Por la diferencia horaria, sería cerca del mediodía en la Argentina. Se puede seguir en vivo a través de la transmisión en vivo que hace la Oficina del Presidente desde su canal oficial de YouTube.

Unas horas antes, dará un discurso el presidente estadounidense, Donald Trump. Está programado para que hable entre las 14.30 y las 15.15 (10.30 en la Argentina).

La agenda completa del viaje de Javier Milei

El jefe de Estado argentino viajó el lunes a la noche hacia Zúrich, desde donde fue trasladado a Davos. Este martes, mantuvo un encuentro con Maurice Ostro, un empresario británico.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con CEO’s de bancos y firmas financieras globales, en el marco de su agenda internacional. Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Asimismo, el mandatario estuvo acompañado el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Presidencia

En tanto, esta mañana tuvo un breve saludo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. También formó parte del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un encuentro que convocó Trump. Luego, mantuvo una reunión con CEO’s de bancos y firmas financieras globales.

A continuación, la agenda completa del Presidente en su viaje internacional:

Martes 20 de enero

16.30: encuentro con Maurice Ostro

Miércoles 21 de enero

06.05: breve saludo de Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin

06.15: participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”

07.30: encuentro del Presidente Milei con CEO’s de Bancos Globales

11.30: Saludo de Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende

11.45: intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial

Jueves 22 de enero