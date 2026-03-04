A qué hora presentan a Chacho Coudet como nuevo DT de River

Eduardo Coudet pisó suelo argentino esta madrugada para formalizar su vínculo con River Plate y protagonizar el acto institucional más esperado de la jornada en el estadio Monumental. La dirigencia del club diagramó un cronograma para la asunción del técnico, quien hablará ante la prensa minutos antes del mediodía.

¿A qué hora presentan a Coudet en River?

El entrenador brindará su primera conferencia de prensa a las 11.45 en el Salón Auditorio del estadio. Previo a este contacto con los periodistas, Coudet firmará el contrato con la institución hasta diciembre de 2027. Luego del acto administrativo, el protagonista realizará las fotografías institucionales pertinentes antes de responder las preguntas de los medios.

Coudet ya se encuentra en la Argentina

La rutina del plantel profesional continuará por la tarde en el predio de Ezeiza. Coudet se trasladará al River Camp tras el almuerzo para el primer entrenamiento bajo su mando, que comenzará a las 17 horas, donde el cuerpo técnico se presentará ante los jugadores con una charla introductoria.

El estreno por los puntos demorará unos días debido a una medida de fuerza gremial. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura. El debut de Coudet ocurrirá el jueves 12 de marzo a las 21.30 ante Huracán por la décima jornada del campeonato.

La llegada de Coudet a la Argentina

El vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas trajo al exvolante desde Madrid hasta la terminal internacional de Ezeiza, donde periodistas y un grupo de simpatizantes aguardaron su salida. El “Chacho” exhibió buen humor ante la guardia periodística apenas cruzó la puerta de arribos: “¡Los hice madrugar!” y agregó: “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando y bueno, para agradecerle a la gente. Tengo que pasar por casa y voy para el Monumental”.

Ante la consulta sobre si esperaba el llamado, se sinceró: “Sinceramente, tiempo atrás no me lo esperaba, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”.

Llegada De Chacho Coudet A La Argentina

La nueva estructura del cuerpo técnico de River

El equipo de trabajo de Coudet presenta modificaciones respecto a sus ciclos anteriores. Patricio Graff no integra la nómina tras acompañarlo durante 55 partidos en Alavés, su función recae ahora en Damián Musto, quién tendrá su primera experiencia como ayudante de campo. Ambos forjaron una relación de confianza absoluta en etapas previas en Central, Tijuana e Inter, donde Musto actuaba como la voz del técnico dentro del campo.

Coudet se prepara para ser el nuevo DT de River Aitor Alcalde - Getty Images Europe

Octavio Manera y Guido Cretari asumen la responsabilidad como preparadores físicos principales. Carlos Miguel Fernández podría continuar como asistente, rol que ocupó primero como analista de videos. En el departamento de arqueros, el español Javier Barbero no viajó a la Argentina y y en ese rol en principio continuarán Alberto “Tato” Montes y Marcelo Barovero.

La directiva analiza la opción de sumar a Lucho González, quién se desempeña actualmente como asistente de Francesco Farioli en Porto. Su incorporación depende de una desvinculación inmediata en Portugal o una espera hasta el cierre de la temporada europea en junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.