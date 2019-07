Aerolíneas: Campanella defendió a Brandoni tras la crítica a los pilotos

Tras el conflicto con los pilotos de AerolíneasCampanella dijo que Brandoni "defendió a todos sus colegas cuando las balas eran de plomo" Fuente: Archivo

25 de julio de 2019 • 19:39

El director de cine Juan José Campanella defendió al actor y referente radical, Luis Brandoni, tras su crítica a la lectura de comunicados en contra del Gobierno en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

"Beto Brandoni es uno de los mejores artistas, ciudadanos y personas de la historia argentina. Defendió a TODOS sus colegas cuando las balas eran de plomo, cuando hubo colaboracionistas que luego sacaron chapa de nac&pop. Lavensé la boca con jabón antes de criticarlo", dijo Campanella a través de su cuenta de Twitter.

El director y el actor se conocen hace tiempo y su trabajo juntos más reciente fue en la película El cuento de las comadrejas, dirigida por Campanella y co-protagonizada por Brandoni.

El director de la película argentina ganadora del Oscar El secreto de sus ojos también impulsó el hashtag #YobancoaBrandoni, en Twitter, para brindar su apoyo al actor.

El momento de repudio de Brandoni a bordo de un vuelo de Aerolíneas 01:13

Qué pasó

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas repudiaron la lectura de un comunicado crítico de la actual administración de la empresa por parte de los pilotos. En el avión se encontraba Brandoni, quien reaccionó al escuchar la voz del comandante a través del altavoz: "Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que atravesamos los pilotos argentinos".

Parado en el pasillo del avión, Brandoni dijo en voz alta: "Acá no, a mí no me van a contrabandear, están haciendo campaña política, cállense la boca". De inmediato, otros pasajeros se sumaron a las críticas.

El comunicado que leen los pilotos de AA en los vuelos 00:42

El momento fue capturado por otros pasajeros, en un video que se viralizó. Brandoni no sabía que lo estaban filmando. "Es indignante e inaudito que estos señores se permitan valerse de su ventaja para hacerse escuchar", opinó más tarde, en diálogo con LA NACION."No tenía por qué escucharlos. Si quieren hacer política, pueden hacerlo donde se hace política. No en el trabajo. Esto es contrabandear ideología para la campaña electoral", analizó.

La situación provocó críticas que se manifestaron en distintos medios, algunas críticas, y otras de apoyo a Brandoni, como la de Campanella.