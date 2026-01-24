Agustina Majdalani se prepara para reemplazar a una funcionaria de confianza de Jorge Macri

El Gobierno de la Ciudad prepara nuevos cambios en el gabinete y se encamina a desplazar a una funcionaria de confianza de Jorge Macri de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se trata de Karina Burijson, quien acompaña al alcalde desde su paso por la intendencia de Vicente López.

Según pudo saber LA NACION, aunque aún no se oficializó el cambio, la reemplazante sería Agustina Olivero Majdalani, hija de la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (la actual SIDE) macrista y cercana a Daniel “Tano” Angelici.

Aunque los cambios aún no fueron publicados en el Boletín Oficial, autoridades de la administración local ya le habrían comunicado a Burijson la decisión de apartarla de la secretaría.

Así, lo confirmaron a este medio un funcionario porteño y otras dos fuentes del oficialismo consultadas por separado y que también anticiparon el desembarco de Olivero Majdalani en la cartera.

Hasta ahora, la hija de la exnúmero dos de la SIDE estaba a cargo de la Corporación Madero, un papel para el que todavía no se habría definido un sucesor. Según pudo saber LA NACION, este sería uno de los motivos por el que se habría demorado su designación en el Poder Ejecutivo. La salida del país de Jorge Macri también habría influido.

El alcalde porteño viajó esta semana a España, donde se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. El jefe de Gobierno reanudará sus funciones la semana que viene.

Tanto en Desarrollo Urbano como en el entorno de Jorge Macri aseguraron que Burijson “sigue en su puesto” y evitaron responder sobre su inminente reemplazo. “No respondemos sobre versiones. Cuando haya cambios en el gabinete, se informan”, dijeron ante la consulta de este medio.

Burijson era una de las funcionarias que Macri conservó de su equipo de trabajo en la intendencia de Vicente López. Allí, se desempeñaba como directora de Planeamiento Urbano y, a los pocos meses de que el jefe comunal asumiera la alcaldía porteña, se incorporó al gabinete de la ciudad. Según consta en el decreto 150/2024, el 12 de marzo de ese año, asumió como subsecretaria de Gestión Urbana de la entonces secretaría de Desarrollo Urbano.

Esta última estaba bajo la órbita la jefatura de Gabinete, que se reestructuró en julio del año pasado. Durante esa reorganización interna, se eliminó la Secretaría -que, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, había conducido Álvaro García Resta-. En tanto, la subsecretaría, renombrada como Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Gabriel Sánchez Zinny. Fue en ese contexto que Burijson se quedó con el manejo del área.

Un fuente de la Legislatura local indicó que la gestión de Burijson acumulaba fuertes críticas de desarrolladores inmobiliarios por una aplicación discrecional del nuevo Código Urbanístico. Es que en su cartera opera la Dirección de Interpretación Urbanística -hasta ahora en manos de Cristina Giraud, también de Vicente López- encargada de analizar los pedidos de excepciones para proyectos inmobiliarios.

Según pudo saber LA NACION, Mauricio Macri, expresidente y primo del alcalde, también habría objetado el trabajo de Burijson, que podría ser reubicada en otra dependencia oficial. Tendría, en ese caso, un destino similar al que tuvo el exsecretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana, César “Tuta” Torres, desplazado tras la derrota de Pro en los comicios porteños de mayo pasado. Hoy trabaja en la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional de la administración local.

Con la elección de Majdalani como nueva titular de Desarrollo Urbano, Angelici sumaría otra dirigente de confianza en la administración porteña. En diciembre, la Legislatura porteña había designado a Christian Gribaudo, exsenador bonaerense de Pro cercano al empresario y dirigente radical, como secretario administrativo de la cámara, un puesto que tiene control sobre los gastos y contrataciones del parlamento.