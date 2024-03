Escuchar

En medio del escándalo por las sospechas de irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión, Alberto Fernández acudió a las redes para hacer un balance de los primeros 100 días de la gestión de su sucesor, Javier Milei. Así, a través de su cuenta en la red social X, el expresidente compartió una serie de puntos que apuntan cómo habría empeorado la situación economía de la Argentina.

“100 días de gobierno, nada más que agregar” , lanzó el exmandatario, al mismo tiempo que compartía el análisis de otro usuario.

100 días de gobierno, nada más que agregar. https://t.co/WdoUdApZuq — Alberto Fernández (@alferdez) March 18, 2024

El mensaje citado por el Presidente se revelan “14 variables económicas en caída libre”. “Podrían ser muchos más. Este modelo económico es insostenible, salvo que ‘gane la batalla cultural’”, agregó la cuenta del economista Alfredo Serrano Manc.

Además, el posteo que compartió el expresidente acusa al actual Gobierno de prever “más endeudamiento” en un futuro cercano para “quitar el cepo y luego dolarizar”.

Minutos después del mensaje de Alberto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no dudó en responderle. “Estimado Alberto: en su caso los primeros ‘100 días de gobierno’ no resultan la mejor referencia”, comenzó, antes de agregar: “Usted se encargó de decretar una cuarentena interminable y cavernícola que dio paso además del propio encierro al cierre de las escuelas, a una emisión monetaria descontrolada que terminó con el tiempo de destruir nuestra castigada moneda, a la ‘fiesta de Olivos’ [...] y a un esquema de vacunación que benefició a muchos que no debieron ser prioridad”.

“Al tiempo que se refirió a la liberación de presos de las cárceles, como también a la imposibilidad de despedir a los familiares fallecidos, debido a las restricciones establecidas por el anterior gobierno en medio de la crisis del Covid-19″, subrayó. De esta forma, el funcionario liberal recordó el momento en que el entonces presidente decretaba uno de los primeros aislamientos preventivos por la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020.

Y cerró refiriéndose a la economía durante la gestión albertista: “También fueron días donde los ‘intereses de las leliqs’ no sirvieron para aumentar jubilaciones y donde increíblemente se cuestionó el mérito y hasta la importancia de los planes económicos. Saludos”.

Estimado Alberto: en su caso los primeros “100 días de gobierno” no resultan la mejor referencia. El día que se cumplieron los suyos, usted se encargó de decretar una cuarentena interminable y cavernícola que dio paso además del propio encierro al cierre de las escuelas, a una… https://t.co/RtXTYLzRPG — Manuel Adorni (@madorni) March 18, 2024

LA NACION