El presidente Alberto Fernández presentó el Programa Acompañar, que asiste a víctimas de género

El presidente Alberto Fernández, en el marco de la presentación del Programa Acompañar, dirigido a personas que sufren violencia de género, apuntó contra el sistema judicial al referirse a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y aplicar la Ley Micaela en los tres poderes del Estado.

"Si la Justicia no entiende la dimensión de esto y no quiere asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema", dijo.

Fernández se refirió así a la importancia de erradicar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres desde lo social, lo político y lo judicial. En ese sentido habló de la importancia de la Ley Micaela y explicó: "Es una ley que nos reconstruye como los hombres que somos para entender los efectos nocivos de la violencia de género. El Poder Ejecutivo y el Legislativo ya ha avanzado en implementarla y respetarla y generar conciencia sobre la igualdad los derechos de la mujer".

Y apuntó que la Corte Suprema aun no la ha aplicado. "Esta rémora la tenemos en el Poder Judicial lamentablemente, y es importante que entienda el problema del que estamos hablando, porque ellos van a juzgar a los victimarios. Y si no entienden la dimensión de esto y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, entonces estamos en un problema".

La Ley Micaela, aprobada por las cámaras de Diputados y el Senado en 2018, establece un programa de capacitación obligatoria en materia de género y de violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Fernández dijo que ante las desigualdades y la violencia de género, "la solución tiene dos carriles" y que la primera es "la prevención y la educación para deconstruinos (...) por lo que habremos hecho una gran medida de prevención", mientras que la segunda está en manos del sistema judicial.

Acompañar

Junto con a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Fernández presentó el Programa Acompañar, que asistirá a las personas que se encuentren en riesgo por violencia de género, y contará con una inversión de casi 4500 millones de pesos.

La iniciativa que será articulada a través del Anses, quiere promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencia por motivos de género y que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias.

Según informaron desde el Gobierno, el apoyo económico que será repartido a cada persona es el equivalente Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses consecutivos además de un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.

Sobre el programa, Fernández expresó que "una mujer que es violentada, agredida, maltratada, injuriada, difamada, humillada por el hombre que la acompaña es una mujer que necesita reconstruir un espacio para volver a vivir. Debe dejar de depender de quien muchas veces mantiene ese lugar".

"Piensen un segundo lo que debe ser vivir con el carcelero. Lo que estamos haciendo es liberar de esos carceleros violentos a esas mujeres y darle la oportunidad de empezar otra vez, con la ayuda del Estado", agregó.

Para finalizar, el mandatario dijo: "Volvimos para ser mejores y para ponernos en el lugar de la mujer. Volvimos también nosotros para ser mujeres y entender lo que les pasa a las mujeres".

Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; y por videoconferencia la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti.

