Alberto Fernández se mostró optimista con su visita a Israel y destacó que "el viaje fue muy positivo" por su cercanía con Benjamín Netanyahu y con otros líderes del mundo. Además, señaló que la Argentina necesita "una definición rápida" sobre la deuda externa. En línea con esto criticó a Mauricio Macri, quien dijo haber advertido a su equipo sobre los riesgos de endeudarse. "Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva", disparó.

En diálogo con el programa Hagan algo, de C5N, Fernández habló de su viaje al foro internacional en Israel en el que se conmemoró el holocausto, y dijo: "Nosotros tenemos un compromiso histórico en recordar en la memoria, la justicia y la verdad, y por eso decidí ir". Según explicó, aprovechó esa oportunidad para hablar con distintos líderes políticos del mundo como Emmanuel Macron, Vladimir Putin y Netanyahu.

Tal como resaltó es muy importante para el país tener un vínculo maduro con Israel por la comunidad judía argentina. "Es un país más chico que Tucumán y es potencia. Tuve una charla muy franca con Netanyahu. Lo vi atento al problema argentino con una buena predisposición para ver como colaborar", señaló. "En tanto y en cuanto mantengamos la memoria sobre el holocausto, ese tipo de tragedias no van a volver a ocurrir".

"Necesitamos una definición rápida sobre la deuda"

Además, el presidente argentino habló sobre la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, y contó: "Pude contarle detalladamente lo que le pasó a la Argentina y el modo penoso en que, en muy poco tiempo, la Argentina se endeudó en límites tales que la deuda se volvió insostenible y que las posibilidades de pago de la deuda que había tomado en tan poco tiempo se hicieron virtualmente imposibles de cumplir". Entonces, dijo que le explicó a Netanyahu que eso fue posible por "la negligencia de los que dieron los préstamos, una enorme irresponsabilidad del gobierno argentino de ese entonces y cierta complacencia del FMI".

"Netanyahu expresó su voluntad de ayudar", contó entusiasta Fernández. Entonces, dijo que el país necesita "una definición rápida sobre el tema de la deuda", aunque advirtió: "No pierdan de vista que estamos frente a una negociación y como tal debemos ser cuidadosos y mantener ciertas reservas. Cualquier cosa que se diga puede despertar expectativas indebidas o malestares indebidos. Tomamos la decisión en el Gobierno de que en el tema de la deuda solo actúa Martín Guzman y yo soy el otro posible vocero porque, obviamente, conozco lo que Martín está haciendo". Según señaló, eso es para evitar las confabulaciones y especulaciones que "solo complican el escenario".

"Macri siguió adelante con su lógica destructiva"

El mandatario también habló de los dichos de Mauricio Macri, quien contó que él había alertado a su equipo de los peligros de tomar tanta deuda. En un video que circuló ayer por redes sociales se escucha al exmandatario señalar: "Yo les decía que no se podía tomar deuda eternamente, que había que corregir esto. Después tuvimos una pesadilla de un año y medio".

Sobre esto, el líder del Frente de Todos dijo: "Me impresionó que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar a la Argentina". Y lanzó: "Yo no entendí muy bien si estaba en una terapia de grupo o si, seriamente, un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva".

"Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decisión y soberanía y que está condicionado en su futuro", dijo entonces. Para él, "es asombroso" que Macri se haya expresado sobre la deuda "con tanta ligereza", pero deslizó: "Quizás estaba en un momento de confesión ante los propios".

En ese sentido, se diferenció de Macri con quien dijo que "no tiene nada que ver". "Si yo viera que una medida del Gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, yo no avanzo un paso más", expresó.

"Hay que dejarlo andar a Axel Kicillof"

Fernández subrayó que la deuda en la provincia también "creció desmesuradamente". Añadió: " Axel Kicillof está trabajando en eso con mucha seriedad. Está tratando de encontrar una salida en una provincia que tiene las arcas públicas absolutamente diezmadas". Según dijo, "hay que dejarlo andar y hacer" porque "está bien lo que está haciendo".

El presidente también habló acerca de las jubilaciones de los jueces, y remarcó: "Estamos trabajando y no quiero adelantar cosas. Es un tema sensible, soy hijo de un juez. Hay que trabajarlo con mucha tranquilidad y seriedad. Lo que está claro es que hay situaciones de privilegio. Hay que encontrar una solución que sea para siempre, no que dure un par de años".

También se refirió a las tarifas de combustibles, y contó que está conversando con las empresas petroleras. "No se trata que uno quiera congelar indefectiblemente el precio de la nafta, se trata que que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos. No podemos aumentar el precio graciosamente porque eso repercute en todos los precios", dijo.

Entonces, hizo referencia a las renuncias en el ministerio de Energía, y señaló: "Las renuncias que ocurrieron son temas menores, llaman más la atención de la prensa que la gestión cotidiana y las designaciones que faltan las estábamos resolviendo".

A continuación, dijo que Vaca Muerta "es un yacimiento muy importante que la Argentina no puede descuidar ni desaprovechar". Y agregó: "Tenemos que aprovechar al máximo nuestros recursos petroleros y gasíferos. Para eso estamos generando condiciones a través de una ley precisa para darle tranquilidad a los que inviertan en cualquiera de estos yacimientos".