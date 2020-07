Mensaje de Alberto Fernández a los acreedores: "No vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podamos pagar" Crédito: Captura Presidencia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 13:38

El presidente Alberto Fernández les mandó un mensaje a los bonistas privados durante un acto por la apertura de un hospital ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, destinado a la atención de pacientes con coronavirus.

Luego de que los principales acreedores de la Argentina afirmaran que pueden bloquear el canje de la deuda, el jefe del Estado ratificó su postura: el Gobierno no presentará una nueva oferta. "Nadie nos va a doblegar", remarcó.

"Mientras esta pandemia exista, el Gobierno va a estar al lado de los que más necesitan. No tiene que dudar ningún argentino, ni ningún acreedor. Todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podamos pagar", enfatizó Fernández.

El mandatario sostuvo que su prioridad es "cuidar la salud" de los ciudadanos durante la pandemia. "Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad y nuestro interés primero: cuidar la salud de los argentinos y de las argentinas. Nadie nos va a doblegar en eso", enfatizó.

Los tres grupos donde están reunidos los principales acreedores del país le comunicaron hoy al ministro de Economía, Martín Guzmán, que reunieron un respaldo suficiente a su oferta conjunta como para bloquear la última propuesta de canje que presentó la Argentina, y piden una "resolución consensuada".

"Nos estamos acercando al pico"

Durante su discurso, Fernández advirtió que la Argentina se acerca al pico de contagios de coronavirus. Y les pidió responsabilidad a los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): "Hay un foco en el AMBA que irradia y contagia al resto del país", señaló.

El jefe del Estado dijo que comprende a los intendentes que reclaman una mayor flexibilización de la cuarentena en sus distritos, pero advirtió: "El virus no nos busca, lo vamos a buscar nosotros. Por eso, uno es tan reticente a la lógica de apertura. Lo que uno quiere evitar que la gente se contagie, se enferme o se muera".

Antes del fin de semana, Fernández tiene previsto reunirse con las autoridades porteñas y bonaerenses para decidir la continuidad de la cuarentena diferenciada en la zona metropolitana, en principio por otras dos semanas. En la Ciudad consideran que no hay razones para endurecer el confinamiento, pero en la provincia creen lo contrario.

"Esencialmente, lo único que nos cuida es quedarnos en casa. Tomemos consciencia del problema que aun enfrentamos", resaltó el Presidente, quien lamentó que haya cierto relajamiento de la población en el cumplimiento de las medidas de aislamiento. Y lanzó: "Los muertos no tienen libertad".

Críticas a Vidal

Fernández encabezó este mediodía la apertura de un hospital ubicado en La Matanza, donde gobierna el peronista Fernando Espinoza. Durante su exposición, el mandatario volvió a cuestionar a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por la situación sanitaria en la provincia.

"Es muy difícil de entender que alguien haya elegido no poner en marcha un hospital de esta magnitud", dijo Fernández. Lo escuchaba atentamente el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio.

Además, el Presidente participó de la puesta en marcha de cuatro nuevos centros asistenciales modulares de emergencia construidos en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y Espinoza. También asistieron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco); Juan Schiaretti (Córdoba); y Omar Perotti (Santa Fe).