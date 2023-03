Aníbal Fernández dijo que La Cámpora “goza de un pésimo prestigio” y apuntó a Mayra Mendoza

escuchar

En un nuevo round contra La Cámpora, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó hoy directamente contra los jefes de “la orga”, como la llamó en reiteradas oportunidades esta mañana. Además de decir que la agrupación kirchnerista “goza de un pésimo prestigio”, puso en duda “la hora a la que llegan a laburar” sus referentes y, además de arremeter contra Máximo Kirchner y Andrés Larroque, como ya lo hizo otras veces, fue directamente contra la intendenta Mayra Mendoza. “Nací en Quilmes y no me pongo a buscarle mugres”, deslizó al respecto de la jefa comunal del conurbano, que ayer lo había criticado por “atacar” a sus compañeros camporistas y lo había tildado de ser un “comentarista de la realidad”.

Seguro de que los dirigentes de la vertiente que lidera el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner “no saben absolutamente nada” de los temas que hablan y de que utilizan “preconceptos”, el funcionario nacional sostuvo en Radio Futuröck: “La realidad es que donde vos mencionás esta organización, gozan de un pésimo prestigio respecto a la sociedad y, sobre todo, peronista”. Dijo, incluso, que se los planteó a ellos en la cara antes.

Disgustado por los dardos camporistas contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad planteó que “no ayudan” con estas intervenciones y también los acusó de “sacar a empujones” del Partido Justicialista bonaerense al intendente de Esteban Etcheverría, Fernando Gray, que tiene desde ese momento una enemistad marcada con Máximo Kirchner, su sucesor en esa fuerza en la provincia de Buenos Aires.

Tras contar que pasó 24 horas sin luz en el marco de la ola de calor que azota al AMBA, Aníbal Fernández deslizó: “Yo llegué [al ministerio] a las ocho menos cuarto hoy y me bañé con un termito. Yo llegué a esa hora, no sé a qué hora llegan a laburar ellos, no lo sé”.

En una férrea defensa del peronismo histórico, el dirigente que actúa en defensa de la Casa Rosada durante los cruces con la terminal K del Gobierno dijo que los referentes de La Cámpora tienen “acceso a un lápiz” a la hora de conformar las listas, mientras que el resto no consigue esos mismos beneficios. Y pese a que aclaró que no pretende ser candidato este año, insistió: “Ni yo ni mis compañeros llegamos de la nada, ellos tienen un lápiz y una parte pone los nombres de ellos, de gente que ni siquiera ha militado en el peronismo”.

En ese sentido, se quejó también por la corrección que le hizo Máximo Kirchner al gobernador Axel Kicillof durante su discurso en el plenario de la militancia en Avellaneda, el sábado pasado, y se preguntó: “¿Desde dónde habla? ¿Cuál es el pedestal que se han ganado? ¿Con qué? ¿Cuántas elecciones han ganado?”.

Fiel a su estilo, incluso marcó: “Me encantaría que tengamos consciencia de lo que encuentra Alberto cuando asume, que es una catástrofe que se exacerba con la pandemia, la guerra, La Cámpora, todas las calamidades que le tocó vivir al Presidente”. Pero rápidamente ironizó: “Se me escapó. Me salió sin querer”.

Después de su catarata de dichos contra la organización kirchnerista, consideró que el Frente de Todos no debería romperse, “a pesar de que lo mandan a [Andrés] Larroque a putearlo al Presidente todos los días”, aunque pidió que alguien le diga al ministro bonaerense: “Loco, dejá de hinchar las bolas porque estás jodiendo al peronismo, que nos interesa a todos”.

Contra Mayra Mendoza

En tanto, ayer Mayra Mendoza había ido directamente contra Fernández y hasta había cuestionado su gestión en seguridad, al decir que es “preocupante” esta cuestión y que la sociedad espera resultados. “Me comunico con el ministro para pedir Fuerzas Federales para Quilmes, porque las necesitamos. Uno no puede ser un comentarista de la realidad y atacar a compañeros”, deslizó la intendenta.

“Lo de Mayra de ayer me pareció un espanto”, respondió esta mañana Fernández. “‘Entonces, ¿de qué podemos agarrarnos? ¿Y qué hace Aníbal? Está en Seguridad. Entonces hablemos de que la cosa no está bien en seguridad’. Suena a poco, es un poco tontito eso, porque yo nací en Quilmes, mi madre vivió hasta hace un año en Quilmes y mi hijo vive en Quilmes. Y no me pongo a buscarle mugres a Mayra. La política es otra cosa. Tengo intereses mucho más fortalecidos. Habría que trabajar para los que sufren y no mirar esas cosas que no saben ni cómo tratarlas”, sostuvo.

LA NACION