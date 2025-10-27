Así está el Gabinete del presidente Javier Milei: uno por uno, todos los ministros y secretarios
Algunos funcionarios que acompañaron al Presidente fueron reemplazados y otros cambian sus funciones; cuál es la nómina vigente
El resultado de las elecciones legislativas significa una renovación para el oficialismo, puesto que su desempeño electoral en los comicios implica cambios en el Gabinete, por reemplazos ya previstos y por probables incorporaciones que están por confirmarse. Es por ello que resulta elemental pasar en limpio cómo está hoy el Gabinete del presidente Javier Milei y quiénes ocupan un cargo actualmente.
Este lunes, el Presidente anticipó que realizará cambios en el Gabinete, aunque no de manera inmediata, dado que algunos nombres recién requerirán reemplazo desde el 10 de diciembre.
El acto electoral de ayer impulsó cambios en el equipo de Gobierno, con algunas modificaciones que se dieron antes de los comicios, y otras motivadas por el resultado electoral, y ya pensadas de antemano.
En el grupo de los ministros que dejan su cargo para ocupar un lugar en el Congreso figuran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri. Ambos deberán asumir como legisladores el próximo 10 de diciembre, por lo que deberán ser reemplazados.
A estos casos se suma el cambio principal en el Ministerio de Justicia, ya que Mariano Cúneo Libarona presentará la renuncia al cargo. Los probables nombres para reemplazarlo son Guillermo Montenegro o Sebastián Amerio.
Previo a las elecciones, el excanciller Gerardo Werthein había dejado su lugar y fue reemplazado por el exsecretario de Finanzas Pablo Quirno.
A su vez, existe la probabilidad de que el asesor presidencial Santiago Caputo pase a ser funcionario y ocupe un cargo formal en la estructura de la gestión libertaria, aunque resta saber qué rol puntual le será asignado.
Así está el gabinete del presidente Javier Milei
- Jefe de Gabinete: Guillermo Francos
- Ministro del Interior: Lisandro Catalán
- Ministro de Economía: Luis Caputo
- Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno
- Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (será reemplazada en diciembre, cuando asuma como senadora)
- Ministro de Defensa: Luis Petri (será reemplazado en diciembre, cuando asuma como legislador)
- Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello
- Ministro de Salud: Mario Lugones
- Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger
- Secretario de Justicia: Sebastián Amerio
- Secretario de Educación: Carlos Torrendell
- Presidente BCRA: Santiago Bausili
- Secretario de Comunicación (vocero): Manuel Adorni (sería reemplazado en diciembre, cuando asuma como legislador porteño)
En declaraciones televisivas, el presidente Javier Milei dijo: “El gabinete se diseña de acuerdo a los acuerdos que tenga que ir a buscar. Se va a construir a la luz del nuevo Congreso y de las alianzas que tenga que ir a buscar. Necesito ahora una contraparte política para avanzar con las reformas. Ya cumplimos el 98% de las promesas de campaña. Con este resultado tengo que ir a buscar las reformas que me faltan”.
El Presidente decidió postergar un posible cambio de gabinete para después del 10 de diciembre. “Soy bilardista. Voy a sumar a otras fuerzas”, dijo. “¿Quién pensaba que podíamos ganar la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a tener en cuenta para los cambios".
En tanto, el mandatario respaldó a Guillermo Francos, jefe de gabinete, aunque dejó abierta la puerta a un cambio: “Veremos con los cambios qué sucede”.
“Obvio que va a haber cambios en el gabinete. El ministerio de Seguridad está resuelto, ya lo resolvimos y están trabajando. Falta Defensa”, dijo el Presidente.
