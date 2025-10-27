Así está el Gabinete del presidente Javier Milei: uno por uno, todos los ministros y secretarios

El resultado de las elecciones legislativas significa una renovación para el oficialismo, puesto que su desempeño electoral en los comicios implica cambios en el Gabinete, por reemplazos ya previstos y por probables incorporaciones que están por confirmarse. Es por ello que resulta elemental pasar en limpio cómo está hoy el Gabinete del presidente Javier Milei y quiénes ocupan un cargo actualmente.

Varios funcionarios que dejarán el Gabinete

Este lunes, el Presidente anticipó que realizará cambios en el Gabinete, aunque no de manera inmediata, dado que algunos nombres recién requerirán reemplazo desde el 10 de diciembre.

El acto electoral de ayer impulsó cambios en el equipo de Gobierno, con algunas modificaciones que se dieron antes de los comicios, y otras motivadas por el resultado electoral, y ya pensadas de antemano.

En el grupo de los ministros que dejan su cargo para ocupar un lugar en el Congreso figuran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri. Ambos deberán asumir como legisladores el próximo 10 de diciembre, por lo que deberán ser reemplazados.

A estos casos se suma el cambio principal en el Ministerio de Justicia, ya que Mariano Cúneo Libarona presentará la renuncia al cargo. Los probables nombres para reemplazarlo son Guillermo Montenegro o Sebastián Amerio.

Previo a las elecciones, el excanciller Gerardo Werthein había dejado su lugar y fue reemplazado por el exsecretario de Finanzas Pablo Quirno.

A su vez, existe la probabilidad de que el asesor presidencial Santiago Caputo pase a ser funcionario y ocupe un cargo formal en la estructura de la gestión libertaria, aunque resta saber qué rol puntual le será asignado.

Así está el gabinete del presidente Javier Milei

Jefe de Gabinete: Guillermo Francos

Ministro del Interior: Lisandro Catalán

Ministro de Economía: Luis Caputo

Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno

Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (será reemplazada en diciembre, cuando asuma como senadora)

Ministro de Defensa: Luis Petri (será reemplazado en diciembre, cuando asuma como legislador)

Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello

Ministro de Salud: Mario Lugones

Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger

Secretario de Justicia: Sebastián Amerio

Secretario de Educación: Carlos Torrendell

Presidente BCRA: Santiago Bausili

Secretario de Comunicación (vocero): Manuel Adorni (sería reemplazado en diciembre, cuando asuma como legislador porteño)

Javier Milei deberá renovar su gabinete, por los funcionarios que pasarán a ocupar cargos legislativos @madorni

En declaraciones televisivas, el presidente Javier Milei dijo: “El gabinete se diseña de acuerdo a los acuerdos que tenga que ir a buscar. Se va a construir a la luz del nuevo Congreso y de las alianzas que tenga que ir a buscar. Necesito ahora una contraparte política para avanzar con las reformas. Ya cumplimos el 98% de las promesas de campaña. Con este resultado tengo que ir a buscar las reformas que me faltan”.

El Presidente decidió postergar un posible cambio de gabinete para después del 10 de diciembre. “Soy bilardista. Voy a sumar a otras fuerzas”, dijo. “¿Quién pensaba que podíamos ganar la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a tener en cuenta para los cambios".

En tanto, el mandatario respaldó a Guillermo Francos, jefe de gabinete, aunque dejó abierta la puerta a un cambio: “Veremos con los cambios qué sucede”.

“Obvio que va a haber cambios en el gabinete. El ministerio de Seguridad está resuelto, ya lo resolvimos y están trabajando. Falta Defensa”, dijo el Presidente.