Atacaron a Juan Grabois en las redes sociales por viajar a Nueva York

Juan Grabois encendió hoy una nueva polémica en redes sociales al ser fotografiado en la fila de embarque del aeropuerto de Ezeiza para abordar un vuelo de American Airlines con destino a Nueva York, a donde fue invitado por la Universidad de Princeton para dar pasado mañana una disertación.

Los mensajes más agraviantes contra el dirigente kirchnerista surgieron de cuentas de X vinculadas militantes afines al gobierno de Javier Milei.

El hijo de puta de Juan Grabois se está yendo a New York por American Airlines y en 1ra clase. Feliz día del Trabajador! pic.twitter.com/AgPYm37em7 — Hombre Gris (@hombregrisxd) May 1, 2025

“El mismo Grabois que marcha contra el “ajuste” del Gobierno, es el mismo Grabois que con el dinero de los pobres se está yendo a New York en 1era de American Airlines. Esta es la foto que el zurdo roñoso quería evitar que vean. Señores, hagan su magia", escribió el tuitero libertario Diego Álzaga Unzué, que habría sido el primero en divulgar la imagen.

Una vez que se viralizó la imagen de Grabois en la fila de embarque, desde su entorno informaron el motivo del viaje a Estados Unidos con un comunicado.

“El abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, viajará este jueves a Estados Unidos para participar de una serie de actividades académicas organizadas por la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York (NYU)”, se informó.

En Princeton, Grabois fue invitado a exponer en el workshop sobre “Popular Fronts and the Struggle for Democracy in the Americas: Past and Present”, que se llevará a cabo pasado mañana, en el edificio Aaron Burr Hall.

El evento, abierto al público, reunirá a académicos, activistas y responsables políticos para reflexionar sobre los desafíos autoritarios a la democracia en el siglo XXI. En particular, se discutirá la necesidad de construir coaliciones democráticas capaces de proteger el estado de derecho y los derechos cívicos actualmente amenazados en las Américas. Grabois participará en el Panel 2, titulado “The Politics of Popular Fronts”, junto a Itai Hagman, economista y diputado nacional argentino, y Manuela D’Ávila, periodista y política brasileña.​

Además, el lunes próximo brindará una segunda charla en la Universidad de Nueva York (NYU), bajo el título “Confronting plutocracy”. Esta actividad se realizará en el Jerry H. Labowitz Theater for Performing Arts, ubicado en 1 Washington Place. En esta presentación también participará el diputado kirchnerista Itai Hagman.

“Estas actividades forman parte de una serie de intercambios académicos donde se analizan los desafíos democráticos y sociales en América Latina desde una perspectiva regional. A su vez, como parte de su agenda, visitará espacios comunitarios a los que asisten personas excluidas en Estados Unidos, tales como migrantes, homeless y trabajadores informales”, señaló el comunicado que circuló Grabois.

A diferencia de un viaje que hizo en noviembre de 2023, cuando reaccionó ante la agresión de una señora que lo cruzó en el aeropuerto de Ezeiza, Grabois no protagonizó esta vez ningún episodio de tensión.