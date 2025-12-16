Axel Kicillof apuesta por una apertura del PJ bonaerense tras el mandato de Máximo Kirchner

El llamado a elecciones en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires todavía no se oficializó, pero ya provoca movimientos entre las distintas vertientes en busca de posicionarse para quedarse con la nueva conducción. En el caso del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político del gobernador Axel Kicillof, la apuesta es promover una “apertura” del partido con la renovación de la presidencia, que ejerce Máximo Kirchner desde diciembre de 2021.

En el círculo de confianza de Kicillof afirmaron a LA NACION que respaldan la posición de intendentes que reclaman una apertura partidaria. “Hay intendentes que están planteando una apertura del partido porque han sido marginados. En esa línea, acompañamos su postura”, sostuvo una fuente de trato permanente con el gobernador, ante la consulta de este diario.

Sobre el fin de la semana pasada, Máximo Kirchner convocó a una reunión del consejo del PJ bonaerense, que se realizará el viernes, con el objetivo de acordar una fecha de elecciones, que se harían en marzo del año que viene. El diputado, y jefe de La Cámpora, no adelantó si buscará la reelección. “La nominalidad de quién va a representar al conjunto es importante, pero lo que uno debe hacer primero es llegar al viernes que viene, sentarse con los compañeros y compañeras para que expresen cuándo creen que es mejor votar, ya que luego de las dos elecciones que tuvimos este año en septiembre y octubre había un acuerdo de no hacerlo en diciembre”, dijo Kirchner a AM 530, el domingo.

Larroque, al frente del encuentro de La Patria es el Otro Facebook

“Algunos le ponen un tinte de dramatismo y análisis, y vamos y venimos, y creo que es más simple. Lo que sí nos debe ocupar es cómo volvemos a recuperar la confianza de sectores incluso peronistas para que, cuando les decimos que vamos a hacer algo, tengan plena convicción de que quien dice que va a hacer algo, lo haga. Esto es lo principal, la recuperación del valor de la palabra”, añadió el hijo de Cristina Kirchner.

Cerca del gobernador replican un mensaje del exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra (recientemente nombrado director del Banco Provincia) y el actual jefe comunal, Andrés Watson, en el que ambos se pronuncian a favor de la realización de elecciones internas. “Elecciones, sí”, es el título de ese pronunciamiento del consejo del PJ varelense, firmado por Pereyra y Watson, y publicado el jueves pasado, antes de que se concretara la convocatoria de Máximo Kirchner al consejo del PJ bonaerense, para llamar a elecciones.

“Lo más sano es que haya elecciones”, planteó un dirigente que apoya a Kicillof. Prefirió no arriesgar nombres de posibles candidatos del kicillofismo a presidir el PJ bonaerense. No obstante, una fuente bonaerense al tanto de los últimos movimientos del PJ no descartó que se impulse al propio Kicillof como postulante, o, en su representación, a la vicegobernadora Verónica Magario o al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Luego del llamado a la reunión de consejo, se desarrollaron dos plenarios en los que agrupaciones lideradas por referentes de Kicillof mostraron “músculo” y subrayaron que apuestan por un proyecto político nacional liderado por el gobernador. Así, el último fin de semana, se realizaron plenarios de La Patria es el Otro, organización que lidera Larroque, y del Frente Popular Patria y Futuro, espacio que conduce Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial. Los dos encuentros se hicieron en la Capital Federal.

Bianco, el sábado, en el plenario del Frente Popular Patria y Futuro Facebook

El sábado pasado, Larroque se mostró acompañado, entre otros, por el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa. Bianco, por su parte, tuvo el acompañamiento de dirigentes sindicales y la exministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta.