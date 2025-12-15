La marcha contra la reforma laboral suma presencia peronista, de la izquierda y los piqueteros

La protesta contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei que liderará la CGT el jueves tendrá respaldo de numerosas expresiones del peronismo, la izquierda y los grupos piqueteros. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo.

Los sectores del justicialismo vinculados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tendrán representación propia, al igual que delegaciones de los PJ municipales e intendencias. El Frente de Izquierda aportará su presencia, al igual que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un sector en el que tallan movimientos sociales de raíz peronista y de izquierda. El Gobierno promete aplicar el “protocolo antipiquetes”, para impedir cortes a la circulación vehicular.

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio político del gobernador Kicillof, tendrá su columna propia, al igual que sucedió en numerosas protestas contra el Gobierno o contra la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad. Avenida de Mayo y Tacuarí será su punto de concentración, a las 14.

Si bien no está definido aún cómo será el despliegue de las columnas, en sintonía con la representación del gobierno de Kicillof se mostrarán intendentes alineados con él en la interna peronista. La participación de los jefes comunales variará. En algunos casos, utilizarán la estructura del Partido Justicialista de sus distritos para motorizar la convocatoria; en otros, lo harán desde la propia municipalidad. Se esperan columnas de distritos como La Matanza, Berisso, San Martín o Morón, solo por mencionar algunos de los enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro.

La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, marchará contra la reforma laboral Fabian Marelli

La agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner y está en una vereda diferente a la de Kicillof en la interna peronista, también convocó a la marcha. En un mensaje en el que repudió el ataque que denunció el triunviro cegetista Cristian Jerónimo en la sede del sindicato del vidrio, la secretaria de la organización, Lucía Cámpora, llamó a manifestarse el jueves.

“Nuestra solidaridad con los compañeros del Sindicato de Empleados del Vidrio y con su secretario general y triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, por los ataques sufridos en la sede de su gremio a pocos días de una movilización contra la reforma laboral de Milei y el FMI. El jueves todos a la calle”, escribió Cámpora en su cuenta de la red social X.

Desde la izquierda, ya anunciaron que acompañarán la marcha de la CGT (prevista para las 15 del jueves, en Plaza de Mayo). Con un pedido de paro general a la central obrera y una columna propia, las agrupaciones que integran el Frente de Izquierda y los gremios del denominado “sindicalismo combativo” se concentrarán en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Los grupos piqueteros y de movimientos sociales que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular también aportarán militantes a la protesta. La convocatoria es a Plaza de Mayo, al igual que la CGT. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa son las principales fuerzas que integran este conglomerado, liderado por Alejandro “Peluca” Gramajo (Movimiento Evita) y en el que tiene influencia el diputado Juan Grabois.

Alejandro Gramajo (secretario general de la UTEP), en la CGT, con el extriunviro Héctor Daer Hernán Zenteno

Patria Grande, la agrupación política que tiene a Grabois como referente, se movilizará desde las 12 y su punto de encuentro será en 9 de Julio y Avenida de Mayo.

Por fuera de la CGT, el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra la CTA Autónoma, se plegará a la marcha y hará también un paro por 24 horas.