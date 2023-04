Basta de “bicisendas por todos lados”: Ricardo López Murphy contó qué hará si es electo jefe de Gobierno porteño

escuchar

El líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, volvió a confirmar anoche que será candidato a jefe de Gobierno porteño. En una entrevista con LN+, el economista se paseó por una batería de temas, entre los que destacó las medidas que tomaría en caso de resultar electo. “Vamos a terminar con esa idea de construir bicisendas por todos lados; nosotros no vemos que la cultura de la ciudad de Buenos Aires esté adaptada a eso” , anticipó.

“Tengo una demanda muy grande de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires para que bajemos impuestos que dañan a las pymes, que hagamos de la ciudad un faro de libertad, de innovación, de emprendedurismo”, argumentó, y apuntó: “Que saquemos la subsecretaría de murga, de corso, de mascota. Eso se terminó, nosotros vamos a un gobierno muy austero, porque creo que el tiempo que vivimos requiere eso”.

En medio de la zanjada interna en el Pro, López Murphy tomó distancia de las críticas entre candidatos. “Creo que es poco inteligente tener conflictos internamente”, señaló, y remarcó: “La fortaleza de la alternativa está en la unidad, si eso se rompe se pierde la fortaleza”.

“A mí no me escuchan nunca hablar de esas cosas, a mí sí me pueden escuchar decir que voy a ser jefe de Gobierno porteño con un programa claro, tajante, diferente al que exhibido hasta ahora la coalición porque mi base electoral me está pidiendo y demanda otra cosa. Y es necesario que la represente”, planteó López Murphy.

Y precisó: “Un clamor que tengo es que terminemos con los piquetes, es decir, con la pérdida de la libertad ambulatoria con quien pierde horas y horas porque le interrumpen el Metrobus. Me he comprometido con que eso termina ”.

“Una gran parte de la sociedad se siente muy necesitada de un programa que reestablezca el respeto al contribuyente, que haya correspondencia, que el esfuerzo de pago que hace se devuelva en servicios”, señaló el economista, y siguió: “En eso la Ciudad tiene un problema, que es que de otras jurisdicciones vienen a usar sus recursos. Por eso vamos a diseñar una estrategia para que el que que venga de otro lado, lo atenderemos, pero se recuperarán los costos en los que los contribuyentes incurren”.

“Lo recuperaremos de la persona, del municipio, de la obra social, de donde sea, pero lo recuperaremos, porque si no se arma una sobrecarga sobre el contribuyente”, aseguró, y remarcó: “Vamos a intentar que los impuestos sean los menores y los más eficientes posibles”.

Puntualmente, después de destacar que desestimaría una ampliación del sistema de bicisendas con inversión, López Murphy indicó que sí destinará esfuerzos en una ampliación del subte porteño. “Vamos a invertir en un programa muy ambicioso para cerrar el circuito de subtes”, dijo el parlamentario, y precisó: “Entre Facultad de Derecho y Retiro hay una parte que no se ha concluido. Si cerramos eso, vamos a tener dos líneas circulares: una por Pueyrredón, otra por 9 de julio”.

En su paso televisivo, López Murphy señaló también: “Queremos que la ciudad sea un polo de crecimiento, de innovación, un polo ejemplar. Lo mismo vamos a hacer en educación. En educación vamos a tratar de avanzar significativamente. Seguramente libraremos una batalla contra el adoctrinamiento: la educación tiene que ser laica, no puede ser para una facción partidaria”.

