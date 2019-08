Luis Brandoni: "Perdimos la república muchas veces; otra vez, no"

El exdiputado radical y convocante de la marcha del sábado afirma: "Somos muchos más los que queremos un país democrático y decente" Fuente: Archivo

MADRID.- Su imagen es viral desde hace décadas. Pronuncia alguna de las frases más famosas del cine nacional y sus personajes son un clásico de la ficción argentina. A punto de estrenar en Madrid una versión de Parque Lezama dirigida por Juan José Campanella, su rostro y sus palabras inundaron la Argentina hace unos días. A través de un video grabado con celular, Luis Brandoni enviaba un mensaje de respaldo a la marcha del sábado pasado "para mostrar y mostrarnos que somos muchos, muchos más, los que queremos un país republicano, democrático y decente [...] Perdimos la república muchas veces; otra vez, no".

Líder nato, exdiputado nacional y secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, elige sus palabras para hablar de la situación que vive el país y es cuidadoso de realizar pronósticos políticos.

-Protagonizó Don Arturo Illia, de Eduardo Rovner. ¿Cómo fue componer a un hombre que existió de verdad, a un presidente?

-Fue extraordinario. Tuve la suerte de conocerlo personalmente en 1964, cuando era presidente. Fuimos a agradecerle con el elenco de la Comedia Nacional, porque él había echado mano del fondo reservado del presidente para que la Comedia Nacional pudiera viajar a París.

-¿Le gustaría interpretar a Raúl Alfonsín?

-Me da un poco de miedo, porque está tan presente. Me gusta más quererlo, respetarlo y recordarlo. Sentirme orgulloso de haber disfrutado de su amistad.

-¿Qué recuerdos tiene de él?

-Un montón. Fuimos amigos. Era un hombre cercano, de bien, que se agarraba sus rabietas y tenía momentos de reflexión. Era sumamente inteligente. Lo único que no le gustaba era emocionarse en público. Tuve el gusto de que viera Made in Lanús cuando era presidente de la República.

-¿Se extraña un referente así?

-Y sí, cómo no, pero los argentinos tenemos una particularidad: darnos cuenta de lo que tuvimos después, tarde y mal.

-¿Se siente usted una voz con liderazgo, un referente?

-No.

-Hay gente que sí lo considera un referente.

-Soy un militante político, no soy un dirigente político. Lo he sido desde el plano sindical, de 1972 a 1983. Me siento un ciudadano con derecho a opinar.

-¿Cómo vive este momento de la Argentina?

-Con ansiedad, pero con mucha esperanza.

-Convocó en un video a la marcha del sábado. ¿Cómo evalúa la respuesta que obtuvo?

-Fue fantástico. Hace 20 años nadie se hubiera imaginado estas cosas... el poder que tienen las redes sociales. No hice más que poner en voz alta lo que mucha gente tenía adentro y no lo podía decir.

-¿Volvería a la política?

-No. Me quedo con mi oficio de toda la vida. En una de esas, un día me dedico a descansar un poco.

-¿Qué debería ocurrir para revertir el resultado de las PASO?

-Que vote más gente y que se den cuenta de en qué consiste una opción y en qué consiste la otra.

-¿La gente está informada?

-Hay una gran inquietud. Estamos en una etapa muy crispada, la oposición hará todo lo posible por entorpecer este proceso electoral.

-¿Por ejemplo, intentar anticipar la salida de Macri?

-No va a pasar. Eso se lo desean a Macri desde antes de que asumiera. Que se lo saquen de la cabeza.

-¿Podrá votar? ¿Hasta cuándo se queda en España?

-No, hice todas las averiguaciones posibles, pero como no tengo residencia no puedo votar. Las funciones terminan el 12 de enero de 2020.

-¿Tiene miedo a represalias?

-No, miedo no. Yo me vi obligado a perder el miedo en los años setenta, porque las cosas estaban muy difíciles y por suerte al miedo no lo volví a encontrar.

-¿Teme que lo excluyan de trabajos?

-Me excluyeron muchas veces, durante la dictadura, porque solo podíamos hacer teatro de forma privada, y después también, pero no me preocupa. Gracias al teatro pude mantener a mi familia y vivir de mi trabajo por la gente que fue y pagó una entrada. Esa es una deuda de lealtad y gratitud que tengo con el público y que no voy a traicionar.

-¿Se comunicó con usted la Casa Rosada?

-Tuve un contacto telefónico con el Presidente, de cinco minutos, el día de la marcha, por la mañana y nada más.

-¿Qué le dijo? ¿Le agradeció Macri por su mensaje?

-No. Le pregunté por las expectativas de lo que iba a pasar a la tarde.

-¿Cómo imagina la Argentina si no gana Macri?

-Va a ser complicada... por los adelantos que está haciendo la oposición, que no son de lo más auspiciosos.