Qué le pasó a Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni retomará este jueves su actividad en el Teatro Liceo. Multiteatro confirmó la noticia después de la suspensión de la función del miércoles de la obra ¿Quién es quién? por una afección del intérprete de 85 años. El comunicado oficial aseguró que el actor se encuentra en condiciones óptimas para regresar al escenario.

Qué le había pasado a Luis Brandoni

La empresa de salas teatrales de Carlos Rottemberg comunicó el miércoles la cancelación de la función del espectáculo ¿Quién es quién? La causa fue una “indisposición física del señor Luis Brandoni”. El productor teatra aclaró a los medios que el actor sufrió una “ligera descompensación” desde la mañana del miércoles.

El productor Carlos Rottemberg informó que Brandoni sufrió una “ligera descompensación” Captura

La situación le exigió realizar reposo. Su compañera de elenco, Soledad Silveyra, también aportó tranquilidad. Indicó que la descompensación se produjo por un alimento que el actor ingirió. Ambos anticiparon la alta probabilidad de su regreso a la rutina para el día siguiente. Las entradas para la función suspendida se canjean o devuelven por los mismos canales de compra.

El comunicado sobre su estado de salud

La confirmación del regreso del actor a los escenarios llegó a través de la cuenta oficial de X de Multiteatro este jueves por la mañana. “Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche”, anunció la comunicación.

El intérprete de 85 años recibió el alta médica este jueves y regresa a su labor teatral Rodrigo Néspolo

El texto detalló su estado actual: “Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer -lo cual obligó a suspender su función de anoche- regresará a escena hoy al teatro Liceo con Quién es quién”. En julio pasado, la Secretaría de Cultura de la Nación distinguió a Brandoni como Personalidad Emérita de la cultura argentina.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.