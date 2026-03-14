Cancillería informó que 984 argentinos varados en Medio Oriente volvieron al país

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, informó este viernes que 984 argentinos que se encontraban en Medio Oriente regresaron al país tras la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los ciudadanos fueron repatriados en vuelos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), Israel, Qatar y Jordania.

“Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país”, expresó Quirno en un mensaje que compartió en sus redes sociales y añadió: “Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular”.

Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país.



Seguimos monitoreando… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 13, 2026

Días atrás, Cancillería había confirmado que, con la llegada de 97 argentinos que estaban varados en Emiratos Árabes, el número de repatriados había superado los 300. Además, había adelantado que estaban previstos nuevos viajes como los confirmados en las últimas horas.

Al igual que los anteriores, en esta ocasión el traslado se realizó a través de vuelos programados por Fly Emirates y con la mediación de la embajada en EAU.

No obstante, el el domingo pasado (una semana después de iniciado el conflicto) llegó la primera tanda de repatriación, en la que 248 argentinos retornaron al país. “El cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países de Medio Oriente permanece operativo y seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible“, había afirmado Quirno.

Para organizar los vuelos, en medio de las forzosas restricciones del espacio aéreo en la zona del conflicto, Cancillería trabajó en conjunto con los consulados en Dubái y Sharjah, el gobierno emiratí y el embajador en el país, y se consiguieron asignar los asientos en los distintos vuelos con las mencionadas compañías aéreas.

Recordatorio para ciudadanos argentinos que se encuentren en Medio Oriente 👇 pic.twitter.com/SA8ZgRS5Ue — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) March 5, 2026

Según estimó Quirno días atrás, más de 600 ciudadanos argentinos estaban varados en Medio Oriente, 170 en Israel y 350 en Dubái, y marcó que esta ciudad tenía, al momento de sus declaraciones, 150.000 varados de todo el mundo.

Las repatriaciones se dieron luego de que la oposición le solicitara al Gobierno y a Cancillería que organice el retorno de los argentinos que se encontraban varados en la región. Una de las impulsoras del pedido fue Victoria Tolosa Paz, que presentó un proyecto de resolución que firmaron legisladores de su bloque y de Encuentro Federal.

“El Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos en el exterior, particularmente en situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales que comprometen su seguridad o su capacidad de desplazamiento”, exigió la diputada.