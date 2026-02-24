Carolina Moisés, la senadora peronista que fue ungida como vice de la Cámara, criticó a Cristina Kirchner

Carolina Moisés, la peronista que asumió como vicepresidenta en el Senado en una maniobra que dejó al kirchnerismo fuera de las autoridades de la Cámara alta, rechazó las críticas que recibió tras conocerse la noticia. Apuntó además contra La Cámpora y Cristina Kirchner. “Las campañas en redes contra mi persona son monitoreadas por trolls, distan de ser opiniones reales de la gente”, afirmó en diálogo con Cristina Pérez para LN+.

Moisés, senadora por Jujuy y alineada con el gobernador de Salta, ahondó en sus diferencias con la dirigente peronista y las razones que la motivaron a tomar distancia del partido conducido por la exvicepresidenta. Si bien destacó su figura como mandataria, cuestionó su apego a la agrupación política que lidera Máximo Kirchner.

“Admiro a Cristina en un montón de cosas: es un personaje de la historia de la Argentina que va a ser valorizado mucho más adelante, como pasa con todos los presidentes, cuando la objetividad pueda permitir la distancia para analizarla”, expresó en primer lugar. Y luego acotó: “Sí creo que se ha ‘entornado’ con La Cámpora y que eso le ha hecho perder quizás gran parte de la visión política y estratégica, ya durante el gobierno de Alberto".

La senadora Carolina Moisés juró como vicepresidente del Senado Captura de video

En ese sentido, calificó a La Cámpora como “una facción lamentable” y disparó: “Es lo peor que le pudo pasar al peronismo”. Aseguró que no tiene representatividad en el interior del país y que no han llegado a tener concejales ni diputados en el último tiempo.

“Solamente disputan, cuando pueden, con el dedo desde Buenos Aires, poniendo los candidatos de La Cámpora en el interior. Cuando tenían el poder lograban hacerlo por acuerdo con los gobernadores”, contó.

Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que pegaron un portazo y abandonaron el interbloque Popular con fuertes críticas a la conducción partidaria mediante un documento en el que ponen de manifiesto los “fracasos electorales”.

“[Cristina] no fue generosa conmigo ni con nadie, desde que asumió la presidencia, con quienes queremos aglutinar una expresión del peronismo, en términos de ofrecerle a la sociedad una visión superadora de los temas que a la gente realmente le preocupa, de tener una estrategia electoral”, opinó.

Carolina Moisés, junto a Alberto Fernández y Sergio Massa Twitter

Y recalcó: “El kirchnerismo se queja de que faltan bancas en el Congreso para defender a la gente, pero faltan bancas porque hubo erróneas estrategias electorales en Salta, Jujuy, en muchos lugares del país, que claramente nos hicieron perder una segunda elección con Milei".

Moisés culpó a la agrupación de alentar “divisiones intestinas” y de “fogonear problemas y peleas”. Puso como ejemplo la diferencia que tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof mantiene un enfrentamiento con La Cámpora. También hizo mención a la intervención de varios partidos provinciales, incluido el de Jujuy, su provincia. “Intervinieron el PJ de Salta, Jujuy y Misiones, solamente porque no les gustaron las decisiones que se tomaban".

A su vez, cuestionó la crítica desde la conducción sobre los gobernadores, luego que varios de ellos fueran funcionales para leyes claves del Gobierno y sostuvo que quizás “el error” pudo haber sido no convocarlos. “¿Porqué acá se los acusa inmediatamente de traidores? Acá es obediencia o traición, cualquier cosa que esté en el medio, la conducción del PJ no lo acepta”, planteó para cerrar.