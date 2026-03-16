Caso $LIBRA, en vivo: los diputados hablarán sobre las revelaciones de la investigación

El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli es una pistola humeante. El registro de sus llamadas y lo que ya trascendió del contenido de sus mensajes contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio Javier Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA.

La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal abre una ventana a la intimidad de la quinta de Olivos en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política. Llamadas con Milei justo antes y después del tuit presidencial que dio a conocer el token. Un constante ida y vuelta telefónico en el que entran Karina Milei y Santiago Caputo, cuando la cotización caía en picada. Un memo con un presunto acuerdo por 5 millones de dólares. La Justicia rara vez accede a un material así en una causa por supuestos delitos en la función pública.