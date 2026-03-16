Caso $LIBRA, en vivo: los diputados hablarán sobre las revelaciones de la investigación
La conferencia de prensa convocada por la Comisión Investigadora se realizará a partir de las 16; cuáles son las nuevas pruebas y por qué se lo acusa al presidente Javier Milei de recibir US$5 millones por promover la criptomoneda
Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei
El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli es una pistola humeante. El registro de sus llamadas y lo que ya trascendió del contenido de sus mensajes contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio Javier Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA.
La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal abre una ventana a la intimidad de la quinta de Olivos en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política. Llamadas con Milei justo antes y después del tuit presidencial que dio a conocer el token. Un constante ida y vuelta telefónico en el que entran Karina Milei y Santiago Caputo, cuando la cotización caía en picada. Un memo con un presunto acuerdo por 5 millones de dólares. La Justicia rara vez accede a un material así en una causa por supuestos delitos en la función pública.
El rol de Mauricio Novelli
En un especial de LN+, se desmenuzó el entramado de conversaciones entre el lobbista vinculado al Gobierno con Javier Milei, su hermana y Santiago Caputo.
Cuándo fue la creación de la Comisión Investigadora de $LIBRA
La Comisión Investigadora de $LIBRA fue creada en la Cámara de Diputados en abril de 2025 con 128 votos a favor y 93 en contra, impulsada por bloques opositores entre los que figuraban Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la facción trotskista.
Finalmente, el 18 de noviembre de 2025 se aprobó un informe en el que se esbozó una presunta estafa vinculada al lanzamiento de $LIBRA, la cual apuntó contra Javier Milei por el uso de la investidura presidencial para promocionar el proyecto.
La noche en que Milei entró en su primera gran crisis y cómo colapsó el negocio perfecto
¿No sabía lo que estaba haciendo? Javier Milei basó su defensa pública respecto del caso $LIBRA en que él solo había difundido -con un tuit- la creación de un criptoactivo pensado para ayudar a emprendedores digitales argentinos y que lo había hecho cuando se hizo pública su creación.
Es decir, limitó su actuación en el negocio que terminó en escándalo a un hecho fortuito, de buena fe y limitado a que el impulsor del proyecto, Hayden Davis, le había contado sus buenas intenciones en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada 15 días antes del lanzamiento.
La secuencia de más de 35 llamadas de Novelli con Milei, su hermana y Santiago Caputo
El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRAy las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo con ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países.
La primera aclaración de Milei
Horas después, cuando la cotización se vino a pique después de haber trepado exponencialmente, el Presidente borró el mensaje y posteó otro en el que argumentó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.
El surgimiento de la criptomoneda $LIBRA
El 14 de febrero de 2026, Javier Milei dio impulso al token $LIBRA. En ese momento, se refirió a la criptomoneda como un “proyecto privado”. Horas más tardes, el Presidente borraría el posteo.
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