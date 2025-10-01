Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo

En medio de un fuerte escándalo, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert, levantó la reunión que se llevaba a cabo en la Cámara baja.

Dos diputadas de izquierda interrumpieron el encuentro para hablar de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, donde se encuentra una de sus compañeras de partido, y que fue interceptada por Israel.

En la reunión informativa se encontraba el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, para exponer sobre el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión Camila Godoy

En medio de debates sobre el tema del día, la diputada del FIT-Unidad Mercedes Mendieta le pidió una interrupción a Carlos Heller de Unión por la Patria, que tenía la palabra.

“Disculpen que pedimos esta interrupción, pero está pasando algo muy importante mundialmente. Nos estamos enterando que, en estos mismos momentos, el estado sionista de Israel y su ejército está interceptando la Flotilla Global Summud”, comunicó.

Se trata de una iniciativa internacional encabezada por la activista Greta Thunberg para terminar con el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. La flotilla, que transportaba alimentos y medicamentos para la población civil, fue interceptada este martes por la Marina israelí. Las embarcaciones fueron abordadas con personal militar.

“Se encontraba a 70 millas náuticas de Gaza, llevando ayuda humanitaria, agua, medicamentos a un pueblo que está sufriendo un genocidio hace más de dos años por parte del estado sionista de Israel”, reclamó Mendieta.

Captura de la transmisión en vivo desde el Alma, el barco principal de la flotilla, en el momento que fueron interceptados

La diputada sostuvo que se trata de “un hecho muy grave”. “Estamos hablando de 40 embarcaciones de población civil, de más de 300 personas tripulantes de 44 países que estaban por llegar a Gaza con esta ayuda humanitaria”, sumó.

Además, mencionó una convocatoria para las 18 en avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo para “exigirle a los gobiernos la seguridad de toda la tripulación, invitando a los diputados a pronunciarse por la liberación de los compañeros”.

Espert le pidió que terminara su discurso porque no tenía nada que ver con el Presupuesto 2026. “Ya termino”, le respondió Mendieta. “No, no, suficiente”, retrucó el libertario, y le silenció el micrófono. Luego le pidió a Heller que continuara con su exposición.

Sin embargo, no fue posible. Rápidamente se percibieron gritos de diferentes diputados. Entre ellos, la integrante del FIT-Unidad Vilma Ripoll se levantó de su silla. “Se lo apagaron”, reclamó sobre el micrófono de su compañera. “Los compañeros que van a festejar Yom Kippur (Día del Perdón judío)...”, comenzó una frase, pero rápidamente fue cuestionada por el resto de los diputados.

Fue entonces que se enfrascaron en una discusión, y la libertaria Nadia Márquez se paró junto a otros de su bloque a contestar. “A vos no te importa, pero a mí sí. A mi compañera la secuestró un barco israelí”, gritó Ripoll.

Otro diputado le dijo: “Vilma, te fuiste al pasto”. Y ella respondió: “¿Qué pasto, papá? Sabes lo que es que la secuestren cuando iba a llevar ayuda a Gaza? Hay un genocidio".

Tras el comentario discriminatorio de la diputada de izquierda, Guberman se paró de su asiento y se retiró. “El secretario se retira, diputada Ripoll. Esto es lo que usted ha logrado con el licenciado. En una discusión de Presupuesto y Hacienda, eso es lo que ha logrado, una vergüenza”, señaló Espert. En medio de los gritos, intentó solicitarle a Heller que volviera a tomar la palabra, pero finalmente levantó la reunión.

De lejos, los gritos de parte de la oposición continuaron. Desde el sector de Unión por la Patria se escuchó un grito que dio fin a la transmisión: “Narco, no manejás nada”.

El escándalo detrás

La reunión informativa estuvo llena de polémicas desde el comienzo, cuando el bloque de Unión por la Patria reclamó que Espert dé un paso al costado como presidente de la comisión por sus presuntos vínculos con un narco detenido en Viedma y que es reclamado por la Justicia de Estados Unidos. La iniciativa fue apoyada por otros bloques.

Las versiones surgieron luego de que el dirigente kirchnerista Juan Grabois denunciara penalmente al libertario. Allí lo acusó de haber recibido al menos US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado y “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.

José Luis Espert enfrenta pedidos de remoción por sus presuntos vínculos con el narcotráfico Camila Godoy

El jefe de la bancada kirchnerista, Germán Martínez, sostuvo que “es inentendible que Espert siga siendo presidente” de la comisión. Sin embargo, remarcó que no buscaban hacerse con el cargo, sino que consideraban que el oficialismo debía continuar en la presidencia, pero “hacerse cargo de que Espert no sea más su presidente”. “Queremos contribuir a un debate serio de la ley de presupuesto”, expresó.

A su reclamo se sumaron voces de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre. Espert no respondió a los pedidos y seguirá como presidente de la comisión.