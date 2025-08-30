Los ciudadanos de Corrientes habilitados para votar en las elecciones provinciales del domingo 31 de agosto ya pueden consultar con el DNI el padrón electoral de Corrientes 2025.

Los correntinos que votan el domingo deben consultar previamente el padrón electoral Marcelo Manera / LA NACION - Archivo

Este proceso, puesto a disposición por la Justicia Electoral, busca agilizar la jornada cívica al brindar información detallada sobre el establecimiento, la mesa y el orden de cada votante.

Cómo consultar con el DNI el padrón electoral de Corrientes 2025

La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza de manera sencilla a través de la página oficial de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes.

Para conocer los detalles precisos del centro de votación, los correntinos deben seguir pasos claros:

Ingresar al sitio oficial, escribir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Seleccionar el género tal como aparece registrado.

Ir al botón “Consultar”.

El sistema desplegará la información requerida.

El resultado de la consulta mostrará el nombre de la escuela o establecimiento de votación, la dirección completa y el distrito del votante.

Además, para facilitar el proceso de sufragio, el sistema indicará el número de mesa asignado y el orden específico en que el votante figura en el padrón. Esta información es crucial para que cada persona se dirija directamente a su mesa y agilice su participación en la jornada electoral.

Los correntinos eligen autoridades este domingo 31 de agosto Sixto Fariña - LA NACION

Cuándo comienza la veda electoral en Corrientes

Según el Código Electoral de Corrientes, la veda electoral empieza oficialmente 48 horas antes de la iniciación del comicio. Como la votación arranca a las 8 del domingo 31 de agosto, la veda comienza a las 8 del viernes 29. A partir de ese momento, se levanta la prohibición de los actos públicos de proselitismo.

En tanto, otras actividades que se limitan en la duración de las elecciones y hasta tres horas después de su finalización. Por lo tanto, la veda termina oficialmente a partir de las 21 del domingo.

Quiénes compiten por la gobernación en Corrientes

Las listas de candidatos se oficializaron el pasado 31 de julio, con siete fórmulas que competirán por los cargos más altos del Poder Ejecutivo provincial.

Los candidatos a gobernador y vice para las elecciones 2025 de Corrientes son:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano

