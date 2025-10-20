Video: así se vota con la boleta única de papel en la Argentina 2025

El domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales, con un nuevo instrumento de votación, por lo que toda la ciudadanía deber saber cómo se vota con la boleta única de papel en la Argentina 2025.

El domingo se vota con la boleta única de papel [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Así se vota con la boleta única de papel en la Argentina 2025

1 Recibir la boleta

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera.

2 Marcar la boleta

En la cabina de votación, se marca el casillero correspondiente; es una sola marca por categoría.

3 Doblar la boleta

Se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

4 Firmar el padrón

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

Cómo figuran los postulantes a cada cargo en la Boleta Única de Papel

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Dónde voto en las elecciones legislativas 2025

Para consultar el padrón, los electores deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta previa es fundamental, ya que brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector, lo que contribuye a agilizar el proceso de votación el día de los comicios.

Este domingo se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de Senadores Ricardo Pristupluk - LA NACION

Todos los tipos de voto con la boleta única de papel