El consejero Pablo Tonelli adelantó la postura a Graciela Camaño, que preside la comisión de Selección de magistrados y cuyo voto será vital para dirimir la cuestión

Horas antes de la primera discusión pública en el Consejo de la Magistratura, la oposición rechazó oficialmente el proyecto del kirchnerismo para revisar la designación de jueces federales que fueron trasladados -en su mayoría- durante el gobierno de Mauricio Macri.

El diputado Pablo Tonelli presentó esta tarde una nota ante el organismo para advertir que la intención del Gobierno de exigir que el Senado apruebe esos nombramientos es ilegal y que, en todo caso, si el oficialismo quiere revertir los traslados que fueron avalados por decretos presidenciales deberá hacerlo ante la Justicia.

"Llamo a la reflexión de todos mis colegas consejeros respecto de la inconveniencia de avanzar con una eventual revisión de los traslados objetados, que no sería procedente en términos estrictamente legales y que en nada contribuirá a 'una más eficaz prestación del servicio de justicia'", sostuvo Tonelli en una nota entregada a la diputada Graciela Camaño, presidenta de la comisión de Selección.

"Si por alguna hipótesis o capricho dogmático se sostuviese que estos actos administrativos [los traslados] no fueron regulares, de todos modos este Consejo no podría ni revocarlos, ni declarar su nulidad o privarlos de efectos sin violar tanto el principio elemental de división de poderes y la Constitución", argumentó el diputado. En otras palabras, la oposición replicó que si el Gobierno quiere revisar los traslados no alcanza con un proyecto en el Consejo, sino que tendrá que revocar los decretos presidenciales con una acción en la Justicia en lo contencioso administrativo.

La nota de Tonelli es un preludio de la discusión que comenzará este jueves desde las 10 en la comisión de Selección, que preside la diputada Camaño. Ella misma recibió la semana pasada un informe de Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo ante ese organismo, que planteó una revisión generalizada sobre traslados de jueces y exigió particularmente que diez de esos casos deberían ser ratificados con un acuerdo del Senado ante supuestas irregularidades en sus trámites.

Los jueces señalados son dos camaristas de Comodoro Py, un juez que participará del juicio por los cuadernos de las coimas, un magistrado que avaló el espionaje sobre Cristina Kirchner y tres jueces con competencia electoral de Jujuy, Chaco y Misiones, entre otros. La mayoría de los traslados se ejecutó durante el gobierno de Macri, una medida que ocasionó controversias porque de esta manera los magistrados evitaron concursar por esas vacantes, el proceso natural para ser nombrados.

El kirchnerismo sostiene que estos diez traslados incumplieron criterios vinculados a la falta de competencia temática, los cambios de jurisdicción o una mayor jerarquía en los cargos por ocupar, todos límites previstos por la Corte Suprema y por el reglamento interno del Consejo. Los nombres de los jueces trasladados que aparecen objetados por el kirchnerismo y, sobre todo, los lugares que están en juego son los condimentos de un tema que promete largos y acalorados debates en el Consejo, probablemente -si prospera el proyecto- en el Senado y hasta podría también judicializarse ante la resistencia de los jueces que serían removidos de sus cargos.

Un aperitivo

Desde el kirchnerismo aseguran que la reunión de este jueves será un apenas un aperitivo de lo que pueda ocurrir en la próxima reunión, ya que difícilmente se pueda votar un informe. De todas formas, Ustarroz ya tiene escrito el proyecto que encuadra su informe para que sea votado en el Consejo, informaron fuentes judiciales. Y desde el oficialismo agregan que ya tienen siete votos para aprobar el proyecto, lo que incluiría el apoyo de la diputada Camaño.

Sin embargo, la propia Camaño adelantó en una entrevista con LA NACION que el reglamento del Consejo establece que la revisión de un traslado requiere una mayoría especial, es decir, nueve votos, un número que la Casa Rosada todavía no cuenta en el Consejo. "Es muy sencillo: el reglamento del Consejo se cambia con siete votos, así que después de eso ya se puede votar con mayoría simple", replicaron desde el kirchnerismo. De todas formas, el oficialismo -que tiene seis votos propios- necesitará un guiño de la diputada ante cualquier escenario.