Coronavirus en la Argentina. El gobierno de Axel Kicillof le respondió a los intendentes opositores que piden mayor apertura: "Es un acto de rebeldía" Crédito: Gobernación

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García , le respondió hoy a los intendentes de Juntos por el Cambio que reclamaron mayor apertura de actividades y se quejaron ante la falta de autonomía para decidir qué rubros pueden reactivar en sus municipios.

A pocas horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, la funcionaria les pidió "prudencia" y "responsabilidad" a los jefes municipales para evitar brotes de contagios de coronavirus en sus distritos.

"Si un intendente dice que va a abrir los comercios me den o no autorización es un acto de 'rebeldía', del cual va a tener que poner la firma en los decretos municipales que habiliten esos locales", dijo García en diálogo con radio El Destape. "Esperemos que no sea tan flexible para que no pase lo de Olavarría o Necochea, donde hubo un baby shower ", agregó.

García también apuntó contra Ezequiel Galli : "En Olavarría, el intendente era el que más reclamaba la apertura y ayer aparecieron cinco casos y hay 50 aislados".

El reclamo de los intendentes choca contra la intención del gobierno de Kicillof de no avanzar en nuevas flexibilizaciones debido a la preocupación por el aumento de casos de Covid-19 en el conurbano y, en particular, en los barrios vulnerables.

El reclamo

Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue uno de los impulsores del mensaje. Además de reclamar el permiso para levantar las persianas del comercio de cercanía, puso el foco sobre el mecanismo existente para habilitar actividades en los municipios. "Esperemos que se respete el rol del intendente, porque nosotros fuimos elegidos y conocemos nuestro pueblo" , expresó en radio La Red. "Tengo que pedir a la Provincia para que le pida a la Nación para que la Nación le conteste a la Provincia para que me vuelva a contestar a mí. Es interminable" , añadió.

En tanto, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, desafió al gobierno de Kicillof: "Abriremos sin autorización", dijo, ante la falta de respuesta.

"Respetamos el DNU presidencial, nos tenemos que manejar con la Provincia y es lo que hemos hecho. Esperaremos unos días más y si no tenemos una contestación positiva, abriremos sin autorización" , expresó Lunghi según consignó el portal de noticias El Eco.

En tanto, Galli publicó ayer una encuesta en la red social Twitter y remarcó: "¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?".

Anuncio de Fernández

El Presidente anunciará esta noche la extensión de la cuarentena hasta el 21 de junio. Tras la cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, el jefe del Estado aprobó ayer una mayor flexibilización en el AMBA.

Después de 76 días, la Ciudad habilitará los dos días del fin de semana para las salidas con menores y prepara un protocolo para la reapertura de escuelas, mientras que la Provincia permitirá la apertura de comercios, si es que hay un pedido de los intendentes, y habilitará los paseos recreativos en el interior del distrito.