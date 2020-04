En su exposición ante el Senado, el canciller insistió en que "Argentina no abandonó el Mercosur" y habló sobre los varados por la pandemia del coronavirus Fuente: Reuters

A pesar de las críticas y advertencias de la oposición, el canciller Felipe Solá defendió ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la decisión del Gobierno nacional de abandonar la mesa de negociaciones externas del Mercosur y negó que eso implique la salida del país de la unión aduanera regional.

"No voy a decir nada nuevo si digo que navegamos en un barco que tiene el rumbo de proteger la salud de los argentinos, los otros vientos no nos sirven", afirmó Solá al exponer ante los senadores casi tres horas de videoconferencia en las que, además, se explayó sobre la situación de los argentinos varados en el exterior.

En réplica a las quejas de la oposición, el ministro insistió en que "Argentina no abandonó el Mercosur" y que "tampoco se levantó de ninguna mesa" de negociaciones.

"Esto de que nos fuimos del Mercosur es un invento para hacer oposición", agregó. "Quieren que dé explicaciones en el recinto, no tengo problemas", desafío Solá, en alusión al pedido de interpelación que apenas unas horas antes de la reunión había presentado el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio.

El canciller justificó la decisión argentina en el hecho de que Brasil, con el apoyo de Uruguay, quería acelerar la firma de una serie de acuerdos de libre comercio con otros países.

En ese sentido, hizo especial hincapié en el acuerdo que el bloque regional negocia con Corea del Sur. "Nos inundaría de electrónicos y de automóviles", aseguró.

"No podemos decir sí aceleren porque vamos a llegar a un punto que nos va a golpear en el futuro y no sabemos en qué medida. No es un tema ideológico, es un tema de tiempos para medir los impactos", explicó el ministro de Relaciones Exteriores.

La medida anunciada la semana pasada por la Cancillería generó una ola de críticas de la oposición, que ayer le fueron planteadas a Solá por varios senadores de Juntos por el Cambio.

En tono diplomático, el radical Julio Cobos le reprochó a Solá que el Gobierno hubiese adoptado la medida sin consultar ni buscar consenso con todas las fuerzas políticas. "Estamos en situación vulnerable, pero no podemos perder de estar en la mesa de negociaciones, de participar y dar nuestra opinión", se quejó el mendocino. Por su parte, Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires) le recordó al canciller que no era necesario abandonar la mesa de negociaciones cuando el país podía utilizar su derecho a veto si no estaba de acuerdo con los términos de algún tratado.

En un tono más duro, el salteño Juan Carlos Romero acusó al Gobierno de machar hacia el aislamiento internacional y de llevar al país a su salida del bloque regional.

"Argentina va a terminar afuera del Mercosur, el camino va a ser el aislamiento y en los últimos 70 años aislarnos siempre significó perder", aseguró el peronista disidente. "No podemos tenerle miedo a los televisores coreanos para favorecer a los aprovechadores de Tierra del Fuego", agrego.

Varados

La primera parte de la exposición de Solá estuvo centrada en la situación de los argentinos que quedaron varados en el exterior como consecuencia del cierre de fronteras que trajo aparejada la pandemia.

Sobre este punto, el ministro se permitió parafrasear al físico Albert Einstein y afirmó que "la lista de varados, como el universo, se expande constantemente". Según Solá, esto responde a un nuevo fenómeno: como consecuencia de la pandemia, muchos argentinos han decidido abandonar los países en los que se habían radicado y buscan volver a la Argentina.

El canciller estimó en 24.000 la cifra de argentinos fuera del país y si bien dijo que no todos quieren volver al país, dijo que la gran mayoría, cercana al 90%, sí espera hacerlo.

Al respecto, dijo que el Gobierno va a atender todos los reclamos, tomando como prioridad a aquellos que tengan alguna situación de vulnerabilidad ante el coronavirus, pero aseguró que en muchos casos el operativo se retrasa por la ausencia de vuelos o por la falta de internes económicosque para algunas las líneas áreas significa volar hasta Buenos Aires.

"No le podemos dar un cronograma (de regreso) porque estamos en negociaciones. Tampoco le vamos a decir que no nos ocupamos de ellos", concluyó Solá sobre la situación de los argentinos varados en el exterior.