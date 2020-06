Coronavirus en la Argentina. Fernán Quirós: "No estamos como los europeos; aún no pasamos lo peor" Fuente: LA NACION - Crédito: GCBA

A pocas horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie una nueva prórroga de la cuarentena para contener el coronavirus, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós , advirtió hoy que la Ciudad "aún no pasó lo peor". Y reiteró que la apertura de nuevas actividades que dispondrá el gobierno porteño es "una respuesta" a la ciudadanía "que está cansada y fatigada" por el encierro.

"Estamos con 400 casos por día y la curva está evolutiva. No estamos como los europeos, aún no pasamos lo peor. No estamos para acelerar la curva de manera que esto se haga difícil", explicó Quirós en diálogo con Radio Con Vos.

El funcionario remarcó que cada actividad que se exceptúa "aumenta la contagiosidad" del virus, pero insistió en que es necesario dar una "respuesta" a la ciudadanía. "Tenemos una larga cuarentena. Hay mucha gente cansada y fatigada y le cuesta seguir acompañando las políticas públicas", indicó.

Por eso, la Ciudad habilitará los dos días del fin de semana para las salidas con menores y prepara un protocolo para la reapertura de escuelas . Además, permitirá la reapertura de más comercios de cercanía, entre ellos, indumentaria y calzado, y la actividad física, con un horario acotado y nocturno; en principio, desde las 20 hasta las 8.

"Lo estamos haciendo con mucho cuidado. No resolvimos el problema y no somos optimistas", subrayó Quirós.

El ministro de Salud porteño dijo que evaluarán el impacto de las medidas dentro de siete días en el nivel de contagiosidad y no descartó "volver para atrás" si suben las cifras de infectados.

Un dato alentador

Por otra parte, Quirós dio un dato alentador : afirmó que la curva de contagios en las villas porteñas "está estable". "Es una gran noticia. Sobre todo en el barrio 31, ha disminuido el crecimiento de los casos e incluso en los últimos días hemos tenido un descenso de los casos", afirmó.

"El resto de los barrios populares está estable. No está decreciendo, pero tampoco creciendo, lo cual es una gran noticia. El programa Detectar está dando resultados", agregó.

El presidente Alberto Fernández anunciará esta noche la extensión de la cuarentena hasta el 21 de junio. Tras la cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, el jefe del Estado aprobó ayer una mayor flexibilización en el AMBA.