Coronavirus: cierran los hoteles para el turismo local hasta el 31 de marzo

La medida se toma de cara al fin de semana largo, para evitar el movimiento de personas ; desde Pinamar, Villa Gessell, Mar del Plata y Monte Hermoso adelantaron que los comercios estarán cerrados; "No vengan", dijeron

El Ministerio de Turismo de la Nación anunció el cierre de los hoteles para el turismo local hasta el 31 de marzo con el objetivo de fomentar el aislamiento social y prevenir el contagio del coronavirus Covid-19.

"En línea con el pedido del Ministerio de Salud para fomentar el aislamiento social, el Ministerio de Turismo y Deportes determinó que los hoteles solo estarán habilitados para alojar a extranjeros no residentes en el país hasta el 31 de marzo", informó el ministerio que conduce Matías Lammens.

Y aclaró que quienes ya se encuentren alojados en un hotel en situación de aislamiento obligatorio podrán permanecer hasta completar el período.

Desde la cartera de Turismo también informaron que los argentinos que hayan realizado una reserva hotelera para el período entre el 16 y el 31 de marzo, podrán solicitar el reintegro a la empresa. Y brindaron una dirección de email para usuarios que precisen más información.

Fuentes oficiales informaron que la medida se toma para desincentivar el movimiento de personas de cara al fin de semana largo, en medio de la preocupación de las autoridades nacionales y provinciales por el posible avance del coronavirus.

"No son vacaciones"

Hoy se formó una cola de dos kilómetros de vehículos para acceder a Monte Hermoso y dejó en claro que mucha gente confunde las medidas contra el coronavirus con unas vacaciones. Frente a ese caso, la municipalidad del balneario bonaerense ordenó que los comercios y hoteles cierren desde esta medianoche y hasta el próximo martes 24 de marzo. La medida fue dispuesta hoy luego de que el intendente Alejandro Dichiara se reuniera con representantes de distintos rubros de servicios turísticos y comerciales.

En otras localidades se tomaron medidas similares. Con el fin de evitar la propagación del coronavirus, los intendentes de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell invitaron hoy, a días de comenzar el fin de semana largo, que los turistas eviten visitar esas ciudades balnearias. "No son vacaciones y entre todos debemos cuidarnos para que no aumente el numero de infectados", coincidieron.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, firmó hoy un decreto en el cual se establece que desde este martes hasta el 31 de marzo, los locales gastronómicos, establecimientos hoteleros, bares, discos, salones de fiestas, gimnasios y cualquier lugar que generen conglomeración de personas, deberán permanecer cerrados.

Asimismo, el decreto dispone que los restaurantes, heladerías, rotiserías, cervecerías, pizzerías y demás establecimientos gastronómicos, podrán trabajar ofreciendo el servicio de delibery, siempre respetando las normas de bioseguridad del personal y de los potenciales clientes.

El decreto busca cuidar a los geselinos y que los turistas tomen conciencia del coronavirus, por lo que invita no visitar el distrito bonaerense de Gesell porque no será un fin de semana normal ya que todo permanecerá cerrado.

Por último, el decreto establece que los supermercados del distrito podrán mantener sus puertas abiertas evitando la conglomeración de potenciales clientes, limitando el ingreso masivo de personas, mantener distancia en la fila e higienizar cada hora, las manijas de carros, barandas y proporcionando al empleado de todas las medidas higiénicas.

Por su parte, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, lanzó a través de su cuenta de Twitter un pedido a los turistas para que no visiten la localidad costera. Insistió en que "no son vacaciones" y aclaró que estará "todo cerrado".

"Todos los días seguimos controlando cada vez más. No son vacaciones, el país esta en cuarentena", indicó.

En este sentido, Yeza citó el tuit del presidente Alberto Fernández en el que señalaba la propuesta del gobierno para que los padres se queden trabajando desde sus casas, mientras acompañan a sus hijos.

Por último, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad, pidió hoy en conferencia de prensa que los turistas que tenían planificado venir a la ciudad por el fin de semana largo "no vengan".

"La responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente. La no circulación evita la circulación del virus. Entonces, la responsabilidad como marplatense es pedirles a los argentinos que nos estaban eligiendo que no vengan", señaló el titular del Ejecutivo local.

A nivel nacional, no es la primera medida que se toma desde las autoridades nacionales y locales en relación a los hoteles y el turismo. Días atrás, personal de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad hicieron operativos en hoteles porteños para controlar y verificar que los turistas extranjeros estuvieran cumpliendo el aislamiento sanitario obligatorio dispuesto por el Gobierno para combatir la pandemia.