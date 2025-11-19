Cristina Kirchner respondió a los cuestionamientos por recibir a nueve economistas en su casa

La expresidenta Cristina Kirchner se pronunció este miércoles por la tarde respecto de la repercusión que generó la visita de un grupo de economistas a su domicilio en San José 1111, barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. “Estaban autorizados”, se defendió en X.

En paralelo al tuit de la extitular del Senado, los jueces que la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos limitaron las visitas que puede recibir. La resolución oficial, como precisó LA NACION, dispone que los encuentros duren como máximo dos horas, sean dos por semana y con no más de tres personas.

“No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI", dice la cabeza del posteo que la dirigente peronista hizo en redes sociales.

Más adelante, remarca: “¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran ‘muchas personas’ y que estaba ‘haciendo política’.

E insiste, con menciones y imágenes de otros encuentros: “¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto!… Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES… ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA! ¿No me creés? Mirá las fotos”.

Para la dos veces presidenta, “Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos“.

“Fijate los números. Entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día. En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados. Es decir: más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día”, fundamentó.

En otro de los pasajes de la extensa publicación, la exmandataria destacó que “hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia [en referencia a la administración Fernández], tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas”.

Puso el foco luego en la caída de la inflación y disparó contra Milei con una chicana: “Esto de ‘bajar la inflación’ (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de “economista experto en crecimiento con o sin dinero”… Es de aprendiz de carnicero (con todo mi respeto a ese noble oficio)“.

Y cerró con un mensaje para los medios: “Esto del bestiario mediático dando órdenes por la tele al bestiario judicial, y estos acatando todo a rajatabla, ¡ya es mucho!… ya que esto es así y parece que no va a cambiar… ¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?“.

Los detalles del encuentro en San José 1111

La reunión tuvo lugar el lunes en el marco del Día del Militante, que el peronismo celebra cada 17 de noviembre, en conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón al país, el 17 de noviembre de 1972, luego de permanecer durante 17 años exiliado en el exterior.

De la misma participó un grupo de economistas y sociólogos compuesto por académicos y exfuncionarios de diferentes administraciones y dependencias nacionales y provinciales. Varios trabajaron durante las últimas administraciones kirchneristas, como Mercedes D’Alessandro (pasó por el Ministerio de Economía entre 2020 y 2022) o Jorge Carrera (fue director del Banco Central).

Además de conversar sobre la coyuntura económica actual, uno de los temas sobre los que la expresidenta suele escribir en cartas abiertas o posteos en redes sociales, los especialistas le entregaron un documento de alrededor de 400 páginas que contiene propuestas y un análisis de diferentes variables económicas.

La exvicepresidente Cristina Kirchner recibió el lunes a un grupo de economistas en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria @CFKArgentina

“Los nueve participantes le tuvimos que entregar nuestros datos al Tribunal. La Justicia nos pidió una serie de datos personales de cada uno que los entregamos con una semana de anticipación y después aprueban la visita”, explicó la socióloga y maestranda en Economía Política (Flacso) Valentina Castro, una de las participantes del encuentro, en declaraciones a El Destape.

“Le fuimos a llevar un documento que surge de un grupo muy heterogéneo de economistas y profesionales de distintas áreas ligadas a la economía política que integran la secretaría de Economía del Partido Justicialista que venimos trabajando hace varios meses”, agregó la especialista, al describir el trabajo que, según comentó, convocó a más de 80 personas.

Uno por uno, los nueve especialistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Jorge Carrera: es licenciado en Economía y Contador Público, graduado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y completó su doctorado en Economía en la Universitá di Pavía (Italia). Fue vicepresidente segundo del BCRA (2020-2022), donde también fue director y jefe de investigaciones económicas (2005-2016). Es investigador del Conicet y profesor en la UNLP y la UBA. En 2000, escribió junto a Federico Sturzenegger el libro Coordinación de políticas macroeconómicas en el Mercosur (FCE).

Mercedes D’Alessandro: fue directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía (2020-2022). Es economista graduada en la UBA, donde se doctoró en 2013. Dirigió la carrera de Economía en la Universidad de General Sarmiento. Especialista en temas de economía de género y desigualdad, escribió artículos y libros, entre otros, Economía Feminista y Motosierra y Confusión.

Valentina Castro: es socióloga graduada en la UNLP y está cursando la maestría en Economía Política en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Es docente en la UNLP y columnista de temas de economía en la radio de las Madres de Plaza de Mayo (AM 530).

Emiliano Estrada: es economista en la UBA y es diputado nacional por la provincia de Salta. Fue subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación (2019-2021) y ministro de Economía de Salta (2017-2019). Está involucrado en una causa donde se lo acusa en Salta por delitos de peculado, abuso de autoridad e intimidación pública vinculados a supuestas campañas de noticias falsas.

Martín Pollera: es economista de la UNLP y fue secretario de Comercio Interior durante la breve gestión de Silvina Batakis como ministra de Economía en 2022. También trabajó como Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, bajo la órbita de Eduardo ‘Wado’ de Pedro (2019-2022) y fue director del Banco Nación (2022-2023).

Pablo Manzanelli: es sociólogo graduado en la UBA, donde completó su doctorado en Ciencias Sociales. También hizo la maestría en Economía Política en Flacso. Es investigador del Conicet, y docente en Flacos y la UNQ. También es coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que depende de la CTA.

Anastasia Daicich: es economista de la UBA, hizo una especialización y una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales en Flacso y completó una maestría en Relaciones Económicas Internacionales en la Universitat de Barcelona (España). Es directora ejecutiva de la consultora Qualy. Fue subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno en el Ministerio de Economía (2022) y también trabajó como coordinadora Ejecutiva del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, creado en 2022 dentro de la Secretaría de Comercio.

Fernando Ausas: es economista graduado en la UBA y fue director general de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Es coordinador del área de Análisis Económico en la consultora Analogías, una firma cercana a La Cámpora, donde también trabaja Federico Basualdo, exinterventor del ENRE y exsubsecretario de Energía Eléctrica (2020-2022).

Juan Pablo Futten. Es contador público (UBA). Es especialista en impuestos, tema sobre el cual ejerce la docencia en la UBA. Es asesor del Senado de la Nación en asuntos tributarios.