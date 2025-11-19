Quiénes son los nueve economistas que visitaron juntos a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria
La expresidenta mantuvo un encuentro con especialistas que elaboraron un documento de más de 400 páginas
Este lunes Cristina Kirchner recibió en su domicilio de San José 1111 —donde cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad— a un grupo de economistas que, en representación de más de 80 profesionales, le acercaron un paquete de propuestas orientadas a un modelo de “crecimiento productivo y federal”.
La visita grupal generó críticas y se especula con que la Justicia endurezca las condiciones para que la expresidenta reciba gente en su casa, donde está detenida por corrupción.
El trabajo -construido durante más de 45 jornadas en comisiones del Partido Justicialista- reúne un informe de más de 400 páginas y aspira a instalar un debate interno sobre el rumbo económico para el siglo XXI.
“Hoja de ruta”
“En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, expresó la exvicepresidenta en sus redes sociales.
Todos… pic.twitter.com/l1AvAjadNI
En su publicación planteó que no se trata de un texto cerrado, sino de un punto de partida para una discusión más amplia. “No es un trabajo cerrado, sino una hoja de ruta abierta al debate y a la acción que será presentado ante el Partido Justicialista para su apertura y discusión”, señaló.
“Estoy convencida de que Argentina enfrenta una encrucijada histórica”, dijo y subrayó: "El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales”.
Qué se discutió
Mientras en territorio bonaerense se expone una interna entre los alfiles del gobernador Axel Kicillof y las filas representadas por la expresidenta, Cristina advirtió sobre la necesidad de dejar atrás una dinámica económica sin acuerdos: “En este contexto urge …. construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión”. Y concluyó con una definición política: “Por eso, creo sinceramente que es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país”.
Los economistas expusieron lineamientos vinculados al desarrollo productivo, el rol del Estado en la planificación y las posibilidades de reposicionar sectores estratégicos. La intención, según lo que surgió del intercambio, es que el material sea debatido dentro del PJ antes de su difusión formal.
Los nueve economistas
A continuación, los nueve economistas que visitaron a Cristina Kirchner:
- Fernando Ausas: es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue director de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y se desempeña actualmente en la consultora Analogías.
- Jorge Carrera: es contador público de la UBA con un doctorado en Investigaciones en Economía de la Universidad de Pavía (Italia). Fue Vicepresidente Segundo y Subgerente General de Investigaciones Económicas en el Banco Central y hoy es profesor de finanzas en la Universidad de La Plata (UNLP) y en la UBA.
- Valentina Castro: es socióloga y columnista económica en la televisión. También es docente en la UNLP.
- Mercedes D’Alessandro: es doctora en Economía de la UBA y diplomada superior en Desigualdades y políticas públicas distributivas. Fundó el portal Economía Feminista y fue directora Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía para el exministro Martín Guzmán. Además, es docente e investigadora.
- Anastasia Daicich: es economista de la UBA, posee una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales de Flacso y en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. Lideró en tanto la Dirección de Seguimiento de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Economía.
- Emiliano Estrada: economista de la UBA y diputado nacional por Salta, provincia en la cual fue ministro de Economía entre 2017 y 2019.
- Juan Pablo Futten: es contador público y especialista en tributación Docente de Impuestos II y Procedimiento Contencioso Administrativo y Fiscal en la UBA.
- Pablo Manzanelli: sociólogo de la UBA y magíster en Economía Política de Flacso. También es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del Conicet y docente en Flacso y en la Universidad Nacional de Quilmes.
- Martín Pollera: es economista de la UNLP y se ocupó los cargos de secretario de Comercio en 2022, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional y Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela entre 2017-2019.
