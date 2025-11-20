Cristina Kirchner volvió a cuestionar la causa Cuadernos de las Coimas: “Fueron fabricados”
La expresidenta publicó un nuevo mensaje en redes sociales en el que además criticó la gestión económica del Gobierno
- 2 minutos de lectura'
La expresidenta Cristina Kirchner -desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad en San José 1111- volvió a cuestionar este jueves la causa de los Cuadernos de las Coimas, en medio del juicio a empresarios. La extitular del Ejecutivo dijo que “fueron fabricados” y aprovechó para apuntar contra la gestión económica del presidente Javier Milei luego de que durante Cyber Monday (fechas con descuentos especiales) uno de los artículos más vendidos fuera el papel higiénico.
A través de su cuenta de X, la líder del kirchnerismo introdujo: “Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion".
Fue así que se refirió a la causa, que está en pleno juicio: habló de “Los Cuadernos Truchos” e insistió en que los mismos “fueron fabricados”, no escritos. Justificó esto al mencionar que la semana pasada el juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACION y dio pie a la investigación que llevó adelante el periodista Diego Cabot.
En su mensaje la también ex vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández indicó que Bacigalupo fue procesado “por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que son truchos”.
Tras ello, apuntó contra LA NACION y la investigación periodística que derivó en el histórico juicio. “Bacigalupo, según la ‘versión oficial’ del diario LA NACION, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente al [fiscal federal Carlos] Stornelli. ¡Un escándalo!“, aseguró Cristina Kirchner.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Cristina Kirchner
"¿Cuál es el problema?". Cristina Kirchner respondió a los cuestionamientos por recibir a nueve economistas en su casa
Reunión en San José 1111. Quiénes son y cómo piensan los economistas que visitaron a Cristina Kirchner
Causa Vialidad. Uno por uno, todos los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner
- 1
El caso Andis | Ornella Calvete: chats comprometedores, US$700.000 en su departamento y amistades del poder libertario
- 2
Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei
- 3
La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación
- 4
Caso Andis: indagaron a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en Discapacidad