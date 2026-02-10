Cuadernos de las Coimas: un exfuncionario cargó contra los “delatores” se caliente el juicio

La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continúa este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.

El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas involucradas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.

En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que hicieron de ella el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

José Manuel Ubeira fue abogado de Cristina Kirchner en el juicio por el atentado de 2022 Ignacio Sánchez

“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.

Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó- y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.

Ubeira dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó, al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.

El abogado optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.

“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en un tramo de su presentación.

El planteo tiene lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que comenzarán presumiblemente en marzo. Está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar.

Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.

El resto de los imputados

Después será el turno de Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A. Es uno de los empresarios que declaró como arrepentido en la causa: admitió haber pagado dos sumas de 300 mil dólares cada una, en 2010, a Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio de Vido. Sostuvo que Baratta lo citó al Ministerio de Planificación y le exigió un total de USD 600.000.

A Poblete lo seguirá el empresario Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio. Como imputado colaborador, Alberto reconoció haber realizado pagos a Baratta y a Nelson Lazarte, también cercano al exministro De Vido. Taselli sostuvo que esas entregas fueron “aportes para la campaña” exigidos por los exfuncionarios. En el marco del fallido acuerdo reparación integral, ofreció US$10.000 para salirse del juicio oral.

Tras él, los descargos continuarán con Armando Loson, de la empresa Albanesi S.A. También declaró como arrepentido, dijo que fue víctima de extorsión y admitió pagos a Lazarte durante dos años en la sede de su compañía con dinero que provenía, presuntamente, de su bolsillo.

Completará la ronda Miguel Marcelino Aznar, de Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.

Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el proceso por los imputados apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y cuestionar el uso que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio hicieron de la ley de los arrepentidos, uno de los pilares del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por LA NACION, con anotaciones llenas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.