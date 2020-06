¿Cuán efectiva es realmente la cuarentena?, el análisis de Laura Di Marco 13:26

Tendemos a creer que "el último esfuerzo" de 15 días -que sabemos que no va a ser real-; es decir, extender la cuarentena -y en paralelo encuarentenar la economía- es la única solución para enfrentar la pandemia y por eso la gente apoya.

Apoya porque tiene miedo, tenemos miedo.

Pero esto no es así ¿por qué? Cuando hablás con infectólogos, investigadores, científicos que estudian cómo se desarrolla la epidemia en los distintos países y que no tienen intereses económicos o políticos, te dicen que la cuarentena no es efectiva en sí misma.

Lo que sí controla la propagación del virus son las medidas de protección sanitaria: distanciamiento social, higiene de manos, barbijo, minimizar las conglomeraciones en eventos o transporte público.

Hay países que han hecho confinamientos durísimos y tienen muchos muertos y países que no han hecho cuarentena, como Uruguay o Taiwán, que tienen muy pocos.

Uruguay tiene 902 contagiados y 26 fallecidos: 8 fallecidos por millón de habitantes. Taiwán 446 infectados y 7 fallecidos. Perú hizo un confinamiento muy duro, desde el primer contagio, y tiene casi 9 mil muertos y 100 mil contagiados: 267 muertos por millón de habitantes. Casi el mismo cuadro de Bélgica, que no hizo cuarentena y también tiene alrededor de 9 mil muertos.

Lo que te estoy mostrando en datos duros revela que lo que hace la diferencia no es la dureza de la cuarentena sino cómo se comparta el virus en cada sociedad. Y en cada sociedad es diferente.

Y dicen más los especialistas puros, desligados de intereses: después de este virus, es probable que venga otro. En los últimos años tuvimos una seguidilla: Gripe A, Ébola, SARS, MERS, Gripe Aviar. ¿Por qué pensar que esto termina con el Covid-19? ¿Qué hacemos entonces, si viene otro virus, cerramos la Argentina?

¿Por qué entonces los políticos hacen lo que hacen? Cuando hablás con ellos fuera de un grabador, te lo dicen clarito: no quieren pagar costos políticos.

Te lo voy a contar de otra manera. ¿Sabés cuánta gente falleció en la Argentina de neumonía e influenza en 2018? 30 mil personas. Si lo anualizamos, ahora, que estamos a mitad de año, serían 15 mil contra poco más de mil del Covid-19.

Más allá de que las estadísticas que siempre son antipáticas, y hasta inhumanas, porque toda muerte es una tragedia, los datos duros son imprescindibles para saber dónde estamos parados. Dato mata relato.

Entre 50 y 60 millones de personas mueren al año en el mundo, de diversas enfermedades. Estamos a mitad de año, calculemos entonces 24 millones de fallecidos. Entre ellos, hay 700 mil muertos por tuberculosis, 500 mil por sida y 486 mil por Covid-19 (datos de la OMS). ¿Te queda claro?

Alberto Fernández siempre tuvo dos activos políticos importantes: su moderación y el rol de traductor de lo que pasaba por fuera del kirchnerismo ante el matrimonio Kirchner. Lo demostró en 2010, durante la guerra contra el campo: no tuvo éxito en su rol de traductor y se fue del gobierno.

A diferencia de 2011, lo que está afuera del kircherismo hoy es un 41 por ciento de la sociedad. El Presidente está teniendo problemas para leer lo que pasa en ese universo, sobre todo el rechazo a la expropiación de Vicentin. Eso está claro cuando él y sus aliados políticos y mediáticos la definen como una "minoría" "confundida" "llena de odio" o "gente psiquiátrica".

¿Quiénes serán los confundidos, los que se oponen a una expropiación o el propio Presidente que hoy dice una cosa y mañana la contraria y últimamente no resiste un archivo, no de años, sino de horas?

Una encuesta que el Presidente va a leer mañana afirma que un nada minoritario 60 por ciento de los argentinos se opone a la expropiación de la agroexportadora, tal vez por eso ahora ensaya recalcular.

Otro amague de un nuevo "vamos por todo" es el escándalo que ocurrió ayer en el Senado cuando su dueña, Cristina, le apagó los micrófonos a la oposición, durante la sesión virtual que trataba la creación de una comisión investigadora sobre Vicentin (de la época de Macri, no de la Cristina obviamente). Cuando Naidenoff criticaba la irregularidad de procedimiento, cuando estaba por decir que lo único que anuncia el Presidente, cada quince días, es la extensión de la cuarentena, justo ahí se cortó el sonido.