Elecciones 2025: cuándo se elige gobernador en Santiago del Estero

Los ciudadanos de la provincia de Santiago del Estero deberán acudir a las urnas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, y quienes tengan la inquietud de cuándo se elige gobernador en la provincia, deben saber que se votará en la misma fecha.

Los santiagueños eligen gobernador el 26 de octubre

Por decisión de la CNE (Cámara Nacional Electoral), previo al pedido provincial, en esta ocasión convergerán las dos votaciones en la misma jornada. De esta manera, los santiagueños definirán diputados y senadores nacionales y, además, a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo local.

Estos comicios, a su vez, tendrán otra particularidad: el uso de dos sistemas de votación diferentes, ya que para la elección a gobernador se utilizarán las boletas partidarias tradicionales, y para los cargos legislativos nacionales la BUP (Boleta Única de Papel).

El elector, una vez que haya elegido a los candidatos de su preferencia, se encontrará con dos urnas para depositar allí los sufragios correspondientes a cada elección.

Cuándo se elige gobernador en Santiago del Estero

En el mes de mayo, a través del expediente “s” 24/2025, del Poder Judicial de la Nación, en el considerando 2 se lee: “Que el señor gobernador de la provincia hizo saber que los comicios para cargos locales se llevarán a cabo bajo la modalidad de elecciones concurrentes en la misma fecha que los comicios nacionales”.

Fecha: domingo 26 de octubre

Qué se elige: gobernador, vicegobernador; tres diputados y tres senadores nacionales. Además, se renovarán 20 bancas de la Legislatura provincial,163 comisionados municipales. Solo en Clodomira y Villa Atamisqui se votan jefe comunal y concejales.

Los electores santiagueños usarán dos sistemas de votación

Quiénes son los candidatos a gobernador en Santiago del Estero

A continuación figuran las fórmulas que presenta cada espacio político para ocupar la gobernación provincial:

Frente Cívico (oficialismo): Elías Suárez y Carlos Silva Neder.

La Libertad Avanza: Ítalo Ciocolani y Marie Laurence “Mariló” Onaney Gau.

Despierta Santiago: Alejandro Parnás y Emilio Rached.

Frente Renovador: Pablo Mirolo y Verónica Larcher.

Cómo se vota en Santiago del Estero

Para la elección a gobernador y vice, los electores tendrán en el cuarto oscuro las diferentes boletas partidarias con las cuatro alternativas en competencia.

Una vez elegida la opción, se introduce en el sobre que, previamente, entregaron las autoridades de mesa.

Para el caso de los cargos legislativos nacionales, se utiliza la boleta única de papel. Allí el elector deberá marcar la propuesta de su preferencia y luego guardar en el sobre correspondiente.

Al salir, deberá depositar cada sobre en una urna diferente, por lo que es importante prestar atención a las indicaciones de las autoridades de mesa y a los carteles informativos que se encuentren en el establecimiento.

Cómo es la boleta única para cargos legislativos en Santiago del Estero

La boleta única de papel en Santiago del Estero tendrá siete alternativas (se eligen tres senadores y tres diputados).

Boleta Elecciones 2025 Santiago del Estero electoral.gob.ar

La primera de ellas será la de Despierta Santiago, que encabezan Facundo Pérez Carletti y Héctor “Chabay” Ruiz. En el cierre de la boleta estará La Libertad Avanza (Tomás Figueroa y Laura Godoy).