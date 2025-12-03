Cuántas son y dónde están las mansiones de Chiqui Tapia investigadas por la Justicia

El escrutinio sobre los bienes de Claudio Tapia cobró fuerza tras las denuncias por el manejo de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino. El titular de la entidad presentó ante las autoridades un listado de siete inmuebles que integran su capital, concentrados mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires y San Juan. Los documentos oficiales exponen una arquitectura de activos físicos acumulados entre 2006 y 2020, periodo tras el cual frenó su expansión registral pese a sus ingresos millonarios.

Las mansiones declaradas del “Chiqui” Tapia

La propiedad más antigua es de 2006, cuando Tapia compró una quinta en Exaltación de la Cruz. La declaración jurada original consigna una superficie de 230 metros cuadrados adquirida con ingresos propios.

El predio creció mediante la anexión de dos parcelas contiguas hasta alcanzar unos 6100 metros cuadrados, según verificó LA NACION con información catastral de la provincia de Buenos Aires. Imágenes satelitales revelan las comodidades del lugar, que incluyen una piscina y una cancha de fútbol.

La propiedad que adquirió el "Chiqui" Tapia en Exaltación de la Cruz Captura

El 2019 marcó el punto de mayor actividad en la compra de inmuebles. Dos años después de su llegada a la presidencia de la AFA, sumó tres activos claves en territorio bonaerense y porteño. Adquirió una casa en Beccar, San Isidro, de 315 metros cuadrados y justificó la operación en los registros oficiales por “venta de activos”.

Propiedad de Chiqui Tapia en Béccar, San Isidro, de 315 metros cuadrados Captura

Ese mismo año ingresó a su declaración la propiedad de mayor extensión en toda su estructura al declarar un megaterreno en Campana de 2430 metros cuadrados, cuyo origen de fondos se asoció a un crédito hipotecario, con un valor fiscal declarado de $10.918.214. Este lote se integró posteriormente al conjunto de bienes gananciales.

La expansión de 2019 incluyó también una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, con una superficie de 291 metros cuadrados. La operación quedó asentada bajo el concepto de “compra – ahorro”.

Propiedad de Chiqui Tapia en Exaltación de la Cruz LA NACION

La última incorporación al patrimonio ocurrió en 2020. Se trata de una casa situada en la zona de Ingeniero Maschwitz, con una superficie de 280 metros cuadrados. La ubicación específica corresponde a un complejo en Cardales, en las cercanías del hotel Sofitel.

El exyerno de Hugo Moyano mantiene una base inmobiliaria en su provincia natal. El registro muestra la compra de una vivienda en San Juan en 2012, de 102 metros cuadrados. Al año siguiente, en 2013, sumó otro inmueble en la misma provincia: una casa de 519 metros cuadrados. Ambas propiedades sanjuaninas pasaron a formar parte del conjunto ganancial en la declaración jurada de 2025, con valuaciones fiscales que sufrieron modificaciones técnicas en su presentación.

Los ingresos, la flota vehicular y los fondos declarados del “Chiqui” Tapia

El directivo acumula cinco cargos remunerados. Preside la AFA y el Ceamse, además de sus roles en la Conmebol y en la FIFA. Los ingresos provenientes de los organismos internacionales son significativos. Su puesto en la entidad continental le reporta unos 60 millones de pesos mensuales, mientras que el monto percibido por su función en la federación internacional no es de conocimiento público. La trayectoria laboral previa de Tapia incluye pasos por Televisión Federal Argentina, el sindicato de Camioneros y la empresa Solbayres.

Claudio "Chiqui" Tapia declaró siete propiedades Prensa Conmebol

Este flujo de dinero no derivó en la compra de nuevos inmuebles a título personal o de su núcleo familiar después de 2020. Las declaraciones juradas de 2024 y 2025 indican que Tapia se deshizo de la totalidad de sus ahorros.

El movimiento de activos muebles también expone cambios recientes. La flota declarada anteriormente incluía una camioneta BMW X4 modelo 2017 y una Fiat Ducato. La presentación de 2025 detalla dos vehículos gananciales con valuaciones de 22 y 5 millones de pesos respectivamente. El documento oficial registró la venta de un rodado en 2024 por más de 44 millones de pesos. Esta cifra representa la mayor operación sobre bienes muebles del dirigente en el último período.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Dolabjian.