Cuánto cobra de sueldo un ministro de la Nación

Javier Milei firma este martes el decreto para la recomposición del sueldo del gabinete. La decisión oficial actualiza los haberes de la planta política tras un período de dos años sin variaciones nominales. Según el gobierno la medida busca reducir la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y frenar el éxodo de funcionarios hacia el ámbito privado.

¿Cuánto cobrea de sueldo un ministro de la nación?

Un ministro de la nación percibe en la actualidad un total de $3.584.006 en bruto. Este monto surge de la planilla oficial del Gobierno y se mantiene sin cambios desde el inicio de la gestión libertaria. La vicepresidenta de la Nación cuenta con un ingreso mensual de $3.764.820. En los niveles subsiguientes, un secretario de Estado cobra $3.282.709, mientras que los subsecretarios perciben un haber de $2.981.513.

La actualización surge tras un pedido extendido entre los secretarios y directores de áreas por el retraso de sus ingresos. El Gobierno nacional busca corregir el desfasaje de los haberes que permanecieron congelados desde 2023.

El aumento salarial en el Gobierno

La administración central enfrenta una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60%. La estimación oficial contempla la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó al mandatario las dificultades para retener personal idóneo en su cartera. La competencia con las empresas privadas genera la renuncia de especialistas atraídos por mejores retribuciones.

“En el sector privado son mejores sueldos y no tienen la presión de la función pública y las responsabilidades que eso genera”, indicaron fuentes de la Casa Rosada a LA NACION.

La idea de iniciar 2026 con una suba tomó fuerza tras las elecciones de octubre, ya que anteriormente, Milei descartó los incrementos para su staff, pero el núcleo próximo de funcionarios consideró insostenible la situación actual.

Un senador nacional recibe un haber bruto de $9,5 millones mientras que los diputados cuentan con un sueldo de $7.000.000, cifra que ronda los 4 millones de pesos netos. En el Poder Judicial, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación percibe un básico de $9.095.772.

¿Qué sucede con la remuneración del Presidente?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la actualización salarial excluye al primer mandatario por decisión propia. “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”, explicó el funcionario en la red social X.

En respuesta al funcionario, Milei utilizó sus plataformas digitales para criticar las versiones sobre su propio incremento: “PERIODISMO. Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin”, escribió el mandatario.

