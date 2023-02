Daniel Scioli habló en clave de humor sobre el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta: “Yo soy el original anti grieta”

escuchar

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó este jueves su intención competir en las PASO del Frente de Todos como precandidato a la Presidencia. Destacó su “pragmatismo” y su mirada para “promover la unidad” del país, al tiempo que comparó su visión con la manifestada por Horacio Rodríguez Larreta en su lanzamiento. “ Yo soy el original antigrieta ”, bromeó.

“No fui a buscar una candidatura, la gente me llevó a ese lugar. Creo que cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad”, señaló al canal C5N. Y añadió: “La gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad, en quien pueda cumplir con el preámbulo de la constitución, que construya unidad nacional sobre lo construido y no que venga a romper todo”.

Scioli sostuvo que mantiene como principio ser “pragmático” y puso como ejemplo su tarea como diplomático durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, en el que buscó dejar de lado la “pirotecnia verbal”. Detalló que procuró concentrase en el vínculo entre los dos países

El exgobernador bonaerense recalcó sus ambiciones a propósito de su reciente frase “cuenten conmigo”. “Acá estoy con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer”, indicó. Y añadió: “En un marco siempre de coherencia. Hay una frase de un periodista que me gustó que me llamó ‘el traidor que nunca traicionó”.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Daniel Scioli