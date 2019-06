El exministro de Cultura decidió ayer declinar su postulación Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Matías Moreno 19 de junio de 2019 • 07:32

Con dificultades para consolidar su espacio y frente a un escenario polarizado, el exministro de Cultura de la Ciudad Darío Lopérfido decidió ayer bajar su candidatura a jefe de gobierno porteño. "Fui precandidato hasta hoy. Decidimos no competir", anunció anoche en el programa Intratables, que se emite por el canal América.

Lopérfido sostuvo que declinaba su candidatura porque no pretende contribuir a un eventual regreso del kirchnerismo. Es que la unificación de los comicios porteños con los nacionales lo obligaba a competir atado a la boleta de un candidato presidencial de la oposición. Además, una campaña nacionalizada lo dejaba en desventaja para discutir políticas y programas de gobierno con la administración de Horacio Rodríguez Larreta . "No quiero tener la responsabilidad, aunque sea por un voto, de que pierda el gobierno por mi decisión de correr en la ciudad. Mi objetivo es que no vuelva el kirchnerismo", remarcó.

El armado del espacio Republicanos, que impulsaba su postulación, venía arrastrando dificultades en el distrito. El miércoles pasado no pudo inscribirse como alianza porque Mejorar aún no obtuvo la personería pese a que habían "presentado los papeles". Desde entonces, Lopérfido discutía un acuerdo con la fuerza de José Luis Espert, precandidato a presidente de Despertar. No prosperó. "Estoy muy agradecido a Espert, a Juan José Gómez Centurión [Frente Nos] y al Partido Autonomista Nacional que me ofrecieron competir", dijo.

Según un vocero de la fuerza, los referentes de Republicanos prefirieron continuar con la construcción del espacio y apuntan a participar en las legislativas de 2021.

Lopérfido, que vive en Berlín, llegó el domingo pasado a Buenos Aires. Ayer, mantuvo reuniones con Ricardo López Murphy y Roberto Cachanosky, referentes "liberales" en la Capital. "Ante la ausencia de un frente nacional de centroderecha y siendo que el contexto nacional resulta infértil para lanzar propuestas locales, apostamos al 2021 y por la República", informó la fuerza Republicanos en su cuenta de Twitter.

Cómo cerraron las alianzas electorales en la Ciudad de Buenos Aires

Los rivales de Larreta

A tres días del cierre de listas, comienza a clarificarse el panorama en la Ciudad, pero aún no están definidos los principales rivales de Rodríguez Larreta , que confirmó ayer a Diego Santilli como compañero de fórmula.

Tras el acuerdo con Sergio Massa en la provincia, Alberto Fernández, Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos buscan cerrar el esquema porteño. El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens , se encamina a ser ungido como el candidato del Frente de Todos, que reúne al kirchnerismo y un sector mayoritario del peronismo de la Ciudad. Mariano Recalde y Victoria Donda también pretenden ese puesto, pero podrían ocupar casilleros en las boletas de senadores y diputados.

El extitular de Aerolíneas Argentinas cree que le podría ganar a Lammens en una eventual interna, pero está dispuesto a ceder y acordar la mejor estrategia para enfrentar al Juntos por el Cambio. Cerca de Donda aseguran que todas las opciones están abiertas. Seguirán negociando.

Durante el fin de semana tomó fuerza la posibilidad de que el economista Matías Tombolini (APPS) sea el postulante de Consenso Federal, la fuerza de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. Marco Lavagna, que aspiraba a ocupar ese lugar, iría como primer candidato a diputado nacional en la Ciudad. Así buscan presentar una mejor oferta a la porción del electorado porteño que, aseguran, no quiere votar ni a Cambiemos ni al kirchnerismo.

Tras el histórico acuerdo de unidad, la izquierda, en tanto, apuesta por Gabriel Solano. En tanto, Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, llevará a Marta Martínez como candidata a jefa de gobierno.