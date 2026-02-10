De qué murió Catherine O’Hara, la actriz de Mi pobre angelito

La publicación del certificado de defunción de Catherine O’Hara aportó datos sobre su fallecimiento el 30 de enero en Los Ángeles. Los registros oficiales del condado detallan las condiciones médicas que provocaron la muerte de la actriz.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

El acta oficial de defunción de la estrella establece que la causa principal de su muerte fue una embolia pulmonar. El documento señala que la actriz sufrió un coágulo sanguíneo en sus pulmones luego de presentar serias dificultades respiratorias en su casa. El hecho tuvo lugar en el vecindario de Brentwood y los servicios médicos realizaron el traslado de emergencia hacia el hospital. El informe pericial también menciona un cáncer rectal como factor secundario en el cuadro de salud de la artista.

Al momento de su muerte, la prensa informó sobre una breve enfermedad sin mayores precisiones públicas. Los detalles sobre esa condición médica permanecieron en reserva hasta la difusión del acta legal casi dos semanas después del fallecimiento. El texto médico confirma que la paciente ingresó al centro de salud en estado crítico. La noticia de su partida física generó una fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo internacional por la relevancia de su trayectoria.

Impacto en la industria y despedida de sus colegas

La noticia del deceso conmovió a sus compañeros de trabajo y a los seguidores de su obra. Varios actores expresaron su tristeza ante la pérdida de la artista canadiense. Pedro Pascal, con quien compartió elenco en la serie The Last of Us, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras. “Oh, genialidad estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo te mantendrá siempre. Siempre. Única e inigualable #CatherineOHara”, señaló Pascal en su mensaje.

Trayectoria profesional y personajes inolvidables en el cine

La actriz nació en Toronto, Canadá, en el año 1954 y su carrera profesional inició en el grupo de improvisación Second City Theatre, donde trabajó con Eugene Levy. Ambos artistas formaron un equipo creativo que perduró durante décadas en diversas producciones. El debut de la intérprete en la pantalla grande ocurrió al lado del actor en la película Double Negative en 1980.

Tiempo después, tras una serie de trabajos en la televisión, la fama internacional llegó con su papel de Delia en Beetlejuice. En esa obra del director Tim Burton interpretó a la madrastra del personaje de Lydia Deetz, encarnado por Winona Ryder. Ese papel permitió su consolidación como una figura destacada en el cine. En el año 1990, representó a Kate McCallister en el clásico Mi pobre angelito. Su interpretación de la madre de Kevin, el niño que encarnó Macaulay Culkin, la afianzó como una estrella de renombre. La actriz volvió a ese rol en 1992 para la secuela titulada Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.

Su extenso recorrido incluyó participaciones en programas de televisión como El show de Larry David, Modern Family y la serie distópica The Last of Us. Prestó su voz para Sally, la protagonista de la película animada El extraño mundo de Jack, pero el punto más alto de su carrera llegó con la serie Schitt’s Creek. Por ese trabajo obtuvo un premio Emmy a la mejor actriz en el año 2020.

Durante su discurso de agradecimiento, la artista afirmó: “Siempre estaré agradecida a Eugene y Daniel Levy por la oportunidad de interpretar a una mujer de cierta edad, mi edad, que puede ser ella misma plenamente”. Ese trabajo en la producción también le valió un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG.

En el año 2021, la artista realizó un homenaje a su pasado cinematográfico. Con motivo del aniversario número 30 del estreno de Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, recreó la mítica escena del aeropuerto. Aquella interpretación del grito icónico recordó el impacto cultural de su trabajo en la comedia.

