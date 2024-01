escuchar

La ronda de exposiciones de sectores alcanzados por el texto del proyecto de ley “Bases y puntos de Partida para la libertad de los argentinos” impulsado por el Gobierno continúa hoy en distintas comisiones de la Cámara de Diputados.

Se analizarán los artículos referidos a lo económico y lo fiscal.

El Gobierno intenta tener resultados del plenario para esta semana.

10.39 Exposiciones

Las exposiciones de este martes en el plenario de comisiones donde se debate la ley ómnibus continúan con representantes de empresas, federaciones y asociaciones de sectores afectados por las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei.

10.20 | Martín Menem pidió acelerar tratamiento de la Ley Bases porque “no hay plata”

El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, aseguró que “no hay plata y no hay tiempo” en el contexto del debate sobre el proyecto de la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Como lo hiciera el mandatario Javier Milei este domingo, el legislador le reclamó a su pares “acelerar el curso de acción para dictaminar lo antes posible y darle al presidente” las herramientas “que necesita” para gobernar.

”No hay plata y no hay tiempo, así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos (legisladores) acá. Ese no es un dato menor”, afirmó Menem en declaraciones a radio Mitre.

Martín Menem pidió “acelerar” tratamiento de la ley “Bases” porque “no hay plata” Captura de Video

El legislador valoró que “el radicalismo colaboró incansablemente, el Pro ni hablar” y también destacó la predisposición de la bancada de Hacemos Coalición Federal, el sector que conduce el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Menem añadió que su balance sobre el tratamiento de la norma en comisiones es hasta el momento “muy positivo” y recordó que asistieron a los debates de comisión “cuatro ministros y se respondieron más de 300 preguntas a lo largo de tres días intensos de trabajo”.

”Fue un trabajo bastante productivo y todos se sacaron las dudas que tenían. A futuro, para los próximos días se acordó que cada bloque pueda traer cámaras empresarias, ONG, organizaciones, empresas o personas que quieran aportar algo. Eso se realizará a partir del lunes. Luego empezaremos a trabajar en el dictamen para tener todo listo lo más rápido posible”, insistió. El diputado añadió que “La Argentina necesita la ley” y que “hay que seducir al capital en vez de combatirlo”.

10.17 | Comenzó en Diputados un nuevo debate sobre el proyecto de la Ley Bases

La ronda de exposiciones de sectores alcanzados por el texto del proyecto de ley “Bases y puntos de Partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, continúa en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Este martes se analizarán los artículos referidos a lo económico y lo fiscal, en tanto que para mañana quedarán cuestiones referidas a seguridad, educación, salud y modificación del Código Civil, entre otras.

A partir del avance de estas negociaciones el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes, para poder llevar el tema al recinto el sábado 19 o, a más tardar, el próximo lunes 22.

Comenzó en Diputados un nuevo debate sobre el proyecto de ley “Bases”

LA NACION