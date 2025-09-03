En el Gobierno desmienten que la Casa Blanca haya puesto en pausa el acuerdo para que los argentinos viajen sin visa a EE.UU.

WASHINGTON.- Luego de que una versión periodística en Estados Unidos asegurara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había puesto en pausa el proceso para que la Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa, fuentes argentinas en Washington al tanto de la negociación desmintieron a LA NACION el contenido del artículo publicado por el sitio Axios, y remarcaron que el programa sigue desarrollándose sin inconvenientes.

Las fuentes calificaron la información publicada esta mañana, que generó inmediata repercusión en la Argentina, como “falsa y maliciosa”.

La secretaria de Seguridad Nacional se reunió con el presidente Javier Milei para iniciar el proceso de reincorporación de Argentina al Programa de Exención de Visas AFP

Según señalaron, el programa sigue desarrollándose sin inconvenientes, el personal de la embajada argentina ha mantenido reuniones de coordinación en los últimos días con las agencias correspondientes y “todo avanza adecuadamente”.

Las fuentes destacaron que el programa no solo no está interrumpido, sino que están dinamizando los procesos para lograr resultados lo antes posible, tal como sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su viaje reciente a la Argentina, donde fue recibida por el presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein.

LA NACION pudo confirmar con otra fuente que la última reunión técnica entre los equipos del DHS y de la embajada argentina se produjo el viernes pasado, y que allí ningún miembro de la delegación norteamericana planteó inconvenientes para avanzar en el acuerdo, sellado en un viaje de Noem a Buenos Aires el 28 de julio pasado.

Ambos equipos continuaron con el intercambio de información para cumplir con el checklist de los requisitos para que la Argentina sea aceptada para entrar al programa.

Según el medio especializado Axios, el supuesto freno momentáneo a la medida había sido informado mientras que funcionarios del gabinete de Milei −entre ellos Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)− viajaban a Washington para firmar el acuerdo. Esto habría ocurrido, advirtió el medio, debido a una “falta de comunicación y organización” por parte de Noem.

Las fuentes consultadas por LA NACION mostraron su sorpresa por esa versión, y aclararon que el viaje reciente de Pazo a Washington no tuvo relación con el programa de Visa Waiver (VWP, por sus siglas en inglés), lo que, destacaron, demuestra la falsedad de la información difundida por el sitio.

The Department of Homeland Security blindsided Argentina last week by unexpectedly pausing a visa-waiver agreement as officials from Buenos Aires were already en route to Washington to sign the deal.https://t.co/1sFh6joimC — Marc Caputo (@MarcACaputo) September 3, 2025

Según Axios, como parte del acuerdo la Argentina había acordado dejar de utilizar un software chino en el área de Aduana para utilizar productos de proveedores norteamericanos.

Además, el artículo indicó que el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio, también habría manifestado su preocupación por el escándalo de presunta corrupción que sacude a la administración de Milei. Se planteó la intención, de acuerdo a la publicación estadounidense, de tener más discusiones con la Argentina sobre este caso de llegar a un acuerdo de visas.

El secretario de Estado, Marco Rubio. Mark Schiefelbein - AP

LA NACION envió consultas a DHS y al Departamento de Estado para corroborar la versión publicada por Axios, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Según la versión de Axios, firmada por el periodista Marc Caputo, Noem no informó previamente a Rubio sobre la importante decisión de suscribir un acuerdo de intención con la Argentina por la Visa Waiver.

Rubio y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, habrían redactado entonces un memorándum para recordar a todos los funcionarios que necesitaban autorización previa para ejecutar ese tipo de acuerdos, de acuerdo a lo publicado por el sitio.

La Casa Blanca ha estrechado lazos con el Gobierno a raíz de la buena sintonía entre el presidente Donald Trump y Milei, que han mantenido diversos encuentros en Estados Unidos.

“No hay ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el VWP pendiente de firma con la Argentina”, declaró a Axios un alto funcionario del DHS en un comunicado escrito, que utilizó las siglas del programa de exención de visas. “Esperamos colaborar con ellos en el futuro”, añadió.

El DHS administra el VWP en coordinación con el Departamento de Estado que lidera Rubio.

Cómo se gestó el acuerdo

El primer paso concreto para avanzar en el proceso que le permita al país reingresar al VWP comenzó el 1° de mayo pasado.

Ese día, equipos técnicos del DHS, a cargo de Noem, y de la embajada argentina en Washington, que lidera Alec Oxenford, empezaron a trabajar para definir la viabilidad del proyecto. Estados Unidos presentó una especie de autoevaluación para determinar si la Argentina podía cumplir con los estrictos requisitos que implica el programa, que hoy tienen 42 países.

Cuando los equipos vieron que era viable, que no había nada que impidiese avanzar con el programa, se empezó con el trabajo técnico, señaló a LA NACION una fuente al tanto de las negociaciones en Washington.

El acuerdo que firmaron Noem y Milei en la Casa Rosada le dio un impulso a los grupos de trabajo, añadió la fuente, que destacó el entusiasmo en el equipo técnico norteamericano tras el regreso de la secretaria de Seguridad Nacional de su viaje a Buenos Aires.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su visita a la Argentina.

En sus evaluaciones, los equipos técnicos argentinos determinaron que la aplicación del proyecto era factible y que no había ninguna “bandera roja”. Se aseguraron de que el acuerdo no vulnerara la soberanía, ni los datos personales de los argentinos, ni los datos de propiedades del país, y que fuera dentro de los estándares de la industria.

Tras la concreción de la autoevaluación y un estudio exhaustivo, el siguiente paso llegó el 9 de junio pasado, cuando Oxenford le entregó en mano una nota, que expresaba la intención de la Argentina de entrar al VWP, a Simon Bland, de la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del DHS, y que por elevación llegó a Noem.

Fue una muestra de la voluntad del país de acceder al programa, y el asunto tomó un carácter más formal, indicaron en Washington, donde se señaló que, en caso de concretarse, el programa significará un upgrade para los procedimientos de seguridad en la Argentina.