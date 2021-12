Diputados: Espert y Milei podrían quedar afuera de todas las comisiones

José Luis Espert y Javier Milei no integrarán la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el lunes próximo el ministro de Economía Martin Guzmán presentará el Presupuesto 2022. Pero podría no ser el único caso. Por no haber hecho un bloque conjunto, los economistas liberales podrían no integrar ninguna comisión de la Cámara de Diputados dado que los lugares se reparten con el sistema D’Hont.

A pesar de haber iniciado la campaña juntos en el verano finalmente se postularon, aunque parecidos, en dos partidos diferentes: Avanza Libertad y La Libertad Avanza. A lo largo de la campaña, los economistas repitieron que mantenían una “buena relación” y probablemente votarían similar pero evitaban confirmar la conformación de un bloque.

Horas antes de la jura como diputado fue Milei, el más reticente a integrarse con su colega, quien confirmó que irán en bloques separados y, en principio, tampoco conformarán un interbloque. Según explicó, las razones son ideológicas: él se definió como un minarquista -cree que el Estado solo debe ocuparse de la justicia y la seguridad- y Espert es un “liberal clásico”.

“En la mayor parte de las cosas vamos a estar de acuerdo, pero no por eso tendríamos que quedar aglutinados en una suerte de colectivo cuando nosotros somos campeones del individualismo”, dijo en diálogo con Diputados TV. Por su parte, Espert lamentó la decisión. “Es una lástima”, expresó a través de su Twitter.

Milei evita criticarlo en público y suele definirlo como “un amigo”, pero no sucede lo mismo con su entorno. A aquel tweet de Espert, el abogado Carlos Maslatón -quien se definió como un “puntero gratuito” de La Libertad Avanza- le contestó: “Calaca Roja, somos liberales pero no boludos. Tenemos monitoreados cada uno de tus negocios y de tus movimientos”.

Ambos economistas consiguieron dos bancas en el Congreso. Milei, diputado electo por la Ciudad, llegó junto a Victoria Villarruel. Por la provincia, la segunda banca que consiguió la fuerza liderada por Espert la ocupa Carolina Píparo. Al ser solo dos, ninguno obtiene un lugar en las comisiones.

La composición de las comisiones se define a través del sistema D’Hont, según es uso y costumbre en la Cámara baja y tal como se ratificó en la última reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

El mecanismo de reparto

Este sistema, el mismo que se utiliza para repartir las bancas luego de las elecciones, establece que se divide el total de los escaños por los cargos a elegir sucesivamente hasta llegar al número total que se debe cubrir. Una dupla obtiene números bajos que no le permiten conseguir un lugar.

“La designación de los diputados que integrarán las comisiones permanentes o especiales se hará, en lo posible, en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara”, explica el artículo 105 del reglamento de la cámara baja y luego agrega: “Los diputados que no sean miembros de una comisión permanente o especial pueden asistir a sus reuniones y tomar parte en las deliberaciones, pero no en las decisiones ni en la suscripción de los despachos correspondientes. Los autores de los proyectos deben ser especialmente citados.”

Por lo tanto, tanto Espert como Milei podrán asistir a los debates pero no tendrán voto. Las comisiones se irán armando a medida que sean necesarias para tratar los proyectos de ley que deban ser tratados. La próxima probablemente sea Legislación General y las demás terminarán de conformarse el 1 de marzo antes de iniciar el año parlamentario. Por ahora, los dos economistas deberán conformarse con participar de los debates, para conseguir un voto alguna fuerza deberá cederles un lugar, un gesto difícil en este escenario casi de paridad.