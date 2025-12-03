Diputados: qué dicen los audios fuera de lugar que se escucharon por un micrófono abierto

La Cámara de Diputados realizó este miércoles la sesión preparatoria para la asunción de 127 parlamentarios electos. Durante la ceremonia, la transmisión oficial captó una serie de intervenciones obscenas provenientes del estrado principal. El incidente ocurrió cuando se llamaba a prestar juramento a las representantes de distintas provincias y quedó registrado en los audios de la cobertura en vivo.

Qué dicen los audios

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, invitó a acercarse al estrado a los representantes electos por la provincia de Chaco. Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía avanzaron para cumplir con el protocolo. El sistema de sonido de la Cámara baja permaneció activo tras el anuncio de los nombres.

En ese momento, una voz masculina proveniente de la mesa de conducción -atribuida al diputado chaqueño Gerardo Cipolini- pronunció un comentario sobre la legisladora chaqueña. “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”, se escuchó a través de los parlantes y la transmisión.

El comentario fuera de lugar que se escuchó de un micrófono abierto durante la jura de los diputados electos

La situación se repitió 15 minutos más tarde. El mismo emisor habría realizado una valoración similar sobre la apariencia de otra mujer. La destinataria del mensaje fue la diputada electa por la provincia de Formosa, María Graciela de la Rosa.

Una tercera intervención del mismo tenor tuvo lugar poco después. La legisladora Mónica Becerra aguardaba su turno para jurar cuando el micrófono abierto captó la frase: “¡Che, qué linda!”.

Cómo siguió la ceremonia tras los comentarios

El acto formal prosiguió bajo la conducción de Gerardo Cipolini. El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) presidió la sesión por ser el integrante de mayor edad del cuerpo. Cipolini omitió referencias a las filtraciones sonoras y procedió con la fórmula de rigor.

Gerardo Cipolini presidió la sesión preparatoria y continuó con la fórmula de rigor sin hacer referencia a las filtraciones

El presidente provisional preguntó a los tres representantes chaqueños si juraban desempeñar fielmente el cargo. Los implicados respondieron afirmativamente y la asamblea continuó su curso.

Luego, una vez que la noticia se viralizó, fue el propio diputado acusado quien tomó la palabra, se defendió y dijo que él no había dicho esos comentarios.

Gerardo Cipolini se defiende

El recinto contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei asistió a la jura desde el palco principal. Lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También acudieron el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Martín Menem, presidente de la Cámara, destinó un lugar preferencial a la comitiva presidencial.

El clima político en el recinto

La jornada evidenció la nueva configuración de fuerzas en el Congreso. El bloque de La Libertad Avanza celebró la obtención de la primera minoría con 95 diputados y desplazó a Unión por la Patria. Los legisladores oficialistas recibieron al mandatario con ovaciones y cánticos alusivos a la libertad. La bancada opositora respondió con abucheos y la consigna “la Patria no se vende”.

Marita Velázquez protagonizó un cruce verbal con la diputada libertaria Lila Lemoine ubicada en la primera fila Soledad Aznarez

El momento de la jura incluyó expresiones políticas particulares. Algunas diputadas de Unión por la Patria, como Teresa García y Vanesa Siley, juraron por la libertad de Cristina Kirchner.

Marita Velázquez optó por mencionar al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. Esta protagonizó un cruce verbal con la diputada libertaria Lila Lemoine, ubicada en la primera fila del recinto. La sesión finalizó con la designación de autoridades para el nuevo período legislativo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.