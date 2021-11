Dos días después de perder las elecciones, Aníbal Fernández habló de una posible reelección de Alberto

El optimismo por la remontada en la provincia de Buenos Aires genera todavía impacto en las declaraciones del oficialismo, donde se escucharon palabras hasta de triunfo pese a que Diego Santilli sigue arriba de Victoria Tolosa Paz en territorio bonaerense y a nivel nacional el Frente de Todos (FdT) se ubica 8,4 puntos abajo de Juntos por el Cambio, con 98,84% de las mesas escrutadas.

Tal es el jolgorio que hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se adentró en la pelea para 2023 y habló de una posible reelección del presidente Alberto Fernández, al valorar que el mandatario “se hizo cargo” del proceso electoral de este año. Esa chance había sido deslizada la primera vez por el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, pero en agosto, cuando la coalición de gobierno todavía no había atravesado la crisis política que devino después de las PASO, con fricciones que quedaron expuestas entre el Presidente y la vice, Cristina Kirchner.

Al ser consultado en Radio Con Vos sobre si la derrota numérica de las primarias lo deja a Fernández fuera de la pelea por la reelección para la Casa Rosada, el ministro de Seguridad no dudó. “Ni loco”, respondió el funcionario que usualmente no solo habla de temas que responden a su cartera, sino que se expresa en cuanto a otros vinculados al desempeño del Ejecutivo y a la coyuntura.

Cuando le repreguntaron si Fernández está todavía en condiciones de pelear por la reelección, la contestación del ministro de Seguridad fue otra vez tajante: “Totalmente”. Luego, ponderó al mandatario. “El Presidente hizo un esfuerzo sobrehumano”, sostuvo.

En las últimas expresiones públicas al respecto de la elección presidencial para la que faltan dos años, unos días antes de los comicios del domingo habló el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. El también secretario general de La Cámpora, cercano a Máximo Kirchner, ponderó la unidad, pero marcó la cancha y mencionó en El Destape Radio que se debe “pensar la posibilidad de una PASO en el Frente de Todos para 2023″.

“Nuestra performance es mejor que la de los otros”

Mientras tanto, Fernández valoró los resultados del domingo como “prácticamente empatados”. Describió además a la PASO del oficialismo como “insípida”, aunque destacó que “mucha gente” que optó por no ir a votar en septiembre, cuando llegó el domingo pasado decidió darle el voto al Frente de Todos. “Perdimos, pero cuando me pongo a mirar los números respecto de la primer minoría en Diputados nuestra performance es mejor que la de los otros. Y respecto del resto de las cosas, muchos distritos se deban por perdidos y el trabajo dio sus frutos”, analizó.

“Si te acompañan, tan mal no debés haber hecho las cosas”, consideró el ministro, en una explicación que utilizó durante varios tramos de la entrevista para justificar que la mayor participación electoral también se vinculó a un acompañamiento al gobierno nacional. “Si uno tiene que ir a pedirle al compañero que no fue a votar que lo venga a votar porque lo necesita en este momento, si no te comportaste como corresponde no te hubieran dado ni cinco de bolilla. Sin embargo, al Presidente lo acompañaron”, indicó.

En ese sentido, destacó el accionar de los jefes comunales bonaerenses. “Sin intención de agraviar al gobierno provincial, los intendentes caminaron calle y calle, está a la vista”, remarcó Fernández y puntualizó en un “trabajo impecable” del jefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

No obstante, también se refirió a gobernadores e intendentes que se preocuparon más por “resolver su situación y no acompañar al resto”, aunque prefirió no dar nombres. “Hay gente que era terrible revolucionaria hace 30 años atrás y ahora son unos burócratas que responden a determinadas situaciones personales y no al beneficio del conjunto”, dijo.

Por otra parte, abordó la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó la voluntad de pago de la Casa Rosada. “Soy optimista de que vamos a llegar a un acuerdo”, dijo Fernández, quien desterró un default. “El default hoy con organismos públicos nos deja afuera de todo”, aseveró.