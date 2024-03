Escuchar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, escribió un duro mensaje contra el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau por haber votado en contra del DNU 70/2023 de Javier Milei junto a otros tres radicales, que finalmente resultó rechazado por la Cámara baja. “No quedan dudas”, afirmó el empresario.

Galperin utilizó sus redes sociales para opinar sobre lo que ocurrió el jueves durante el debate en el Senado cuando el megadecreto de desregulación económica del gobierno libertario fue rechazado por la oposición y por tres radicales, entre ellos el presidente del partido, Lousteau.

En un mensaje que se interpreta como una fuerte crítica, escribió: “Ya no quedan dudas, Lousteau era Lousteau”.

Ya no quedan dudas, Lousteau, era Lousteau. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) March 15, 2024

La polémica se desató en el arco político luego de que el senador radical fuera uno de los tres únicos radicales que votó en sintonía con el kirchnerismo para que no se postergara el tratamiento del DNU. “Voy a votar en contra el DNU porque es inconstitucional. La razón es muy sencilla. Es inconstitucional”, adelantó al hacer uso de su palabra. Luego, profundizó sobre su posición respecto del decreto: “Esto no es algo que digo yo. Lo dicen todos los constitucionalistas. Son más de 300 artículos y se derogan más de 80 leyes. No deberíamos tener más nada que discutir”.

Acto seguido, apuntó con dureza contra quienes apoyan la iniciativa: “Alfonsín decía que en las democracias las formas son el fondo. En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se acaba la discusión. En donde no rige, se escudan bajo buenas intenciones. Insisto. Es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de estado de derecho hoy miran para el costado”.

En ese sentido, deslizó una dura advertencia: “Los que avalan esta herramienta, en el fondo están creando un monstruo. Imagine el que está escuchando al presidente que más aborrece. Imagine que esa es la persona que está en el poder. Imagine que ahora puede usar este DNU contra todo lo que uno cree. Bueno, eso es lo que está pasando”.

Fue en ese momento que le respondió a Milei debido a los comentarios que recibió en redes sociales a raíz de su voto negativo. “Yo sé que me van a mandar las hordas y los trolls. En algún momento, nos vamos a enterar quién los paga. Pero yo voto de acuerdo a mis convicciones. No me importa con quien voto”, explicó.

Líderes de la UCR se distanciaron de Lousteau

Luego de que Lousteau votara en contra del DNU 70, rechazado por 42 votos contra 25, un grupo de líderes del partido -cuatro gobernadores y los titulares de bloque del espacio en ambas cámaras- firmaron un comunicado aparte en el que se despegaron de esa postura.

La carta que lleva el sello partidario está firmada por cuatro de los cinco gobernadores radicales: Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco. No lo rubricó el santafesino Maximiliano Pullaro. Sí se sumaron los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo.

Bajo el título Queremos un cambio en el país y una UCR moderna, los dirigentes introdujeron que la Argentina necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar al país del “estancamiento y la decadencia” que le achacaron al kirchnerismo. “Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, sentenciaron, luego de que el presidente del partido considerara que el megadecreto de la gestión mileísta era “inconstitucional” y votara en contra.

“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy la Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento”, indicaron.

Comunicado de líderes de la UCR contra Loustau

