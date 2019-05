El exabrupto de Carrió en Córdoba: "Gracias a Dios murió De la Sota"

Los dichos de Carrió hoy en Cruz del Eje. 00:23

De recorrida por Córdoba junto al candidato radical a gobernador Mario Negri, la diputada Elisa Carrió habló sobre José Manuel de la Sota y aseguró: "Gracias a Dios murió".

Mientras estaba en la localidad de Cruz del Eje, la cofundadora de Cambiemos se quejó de los que la tildaban de "denunciadora serial" y agregó: "Mirá, gracias a Dios murió De la Sota. Porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora. Lo que todo Córdoba tiene que plantearse hoy es quién maneja la droga a partir de ahora".

Rápidamente los dichos se volvieron virales y desde el entorno de la Diputada salieron a explicar sus expresiones sobre el exgobernador, que murió en un accidente de tránsito en su provincia en septiembre del año pasado.

"Lo que hubo fue un error al expresarse. Lo que quiso decir es que, si estuviese vivo, ella también lo habría denunciado por el crecimiento del narco en la provincia", dijeron a LA NACION desde la Coalición Cívica.

Minutos más tardes, fue la propia Carrió la que utilizó su cuenta de Twitter para explicar sus dichos: "Las palabras solo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del exgobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice me disculpo".