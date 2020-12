Para el diputado el objetivo de la sentencia es dividir al Frente de Todos Fuente: Archivo

La Corte Suprema dejó firme su condena a cinco años y diez meses de prisión por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que imprime papel moneda, a cambio de solucionar sus problemas fiscales. De todos modos, por el momento, el exvicepresidente seguirá en arresto domiciliario.

Al conocerse la noticia, un sector del kirchnerismo salió a protestar en las calles e hizo una marcha en Tribunales a favor de Boudou. Uno de los presentes fue el diputado Eduardo Valdés, quien conversó desde allí con LA NACION pm, por LN+. "La sentencia de la Corte Suprema nos parece una vergüenza", opinó. Según dijo, se trata de "una operación". "Eso no es derecho, eso es extorsión y asumo lo que digo".

Valdés explicó que la marcha "frente al palacio de la injusticia" es para manifestar su visión ante este fallo. Para él, se trata de "un vicepresidente de la Nación que fue pésimamente detenido cuando lo filmaron en pijama en su propia casa e hicieron de eso un show". Más adelante, dijo que lo que estuvo mal no fue solo la forma, sino también el fallo, y argumentó: "Hay un principio en el derecho de que, quien está mal detenido, está mal juzgado".

Según sostuvo, "lo detuvieron de esa manera para llegar a este final". "No hubo derecho. Yo vine acá a exponer mi pensamiento". Enojado, Valdés contó que le dio "mucha bronca" que el tribunal superior haya fallado de esa manera sin un análisis previo. "Le pregunto a los analistas políticos del domingo de todos los medios, ¿qué pasó? Nadie sabía que iba a salir este fallo".

Es un apriete y pertenece al derecho feudal, no al democrático Eduardo Valdés

"Nosotros queremos un juicio justo, no queremos otra cosa. Amado Boudou siempre ha estado a derecho, lo que no se merece es este 'matonaje' judicial que ha hecho la Corte Suprema de Justicia para apretar a qué cosa, quién tenía en agenda que iba a salir este fallo, cómo es que armaron este fallo de buenas a primeras, qué significa esto", cuestionó el legislador, quien señaló que fue a manifestarse porque "quiere creer en la Justicia".

Valdés fue más allá: "Es una persona que nunca quiso estar fuera de los juicios ni dijo 'no me presento'. Aceptó hasta la humillación esa, hasta que lo espiaran.... Es público que han espiado la celda de Boudou, pero la Corte no dijo nada de eso, solamente dijo 'artículo 280'". En otro tramo, disparó: "Es un apriete y pertenece al derecho feudal, no al democrático".

Siguiendo por esa línea, el legislador dijo: "Yo nunca le he dicho a un compañero que no se presente a un tribunal. Estamos todos a derecho. Tenemos que probar nuestra inocencia en la Justicia, pero lo que nunca vamos a naturalizar es la injusticia. El periodismo se cree que es natural que a una persona le tomen 8 indagatorias en un día, pero no es natural. Y eso pasó con Bonadio y con Cristina Fernández de Kirchner". Indignado, continuó con su análisis: "De esas 8 indagatorias, 5 fueron a juicio oral. ¿Es natural? No, no es natural. Está mal desde el comienzo".

"Es un vicepresidente de la Nación, les guste o no les guste, y merece un fallo", enfatizó. "No es normal en ningún país del mundo que a una persona la citen a 8 indagatorias en un día o que detengan a un vicepresidente de la forma en la que lo detuvieron. Solo muestra lo cachivaches que son", resumió. "Hay que terminar con los odios del que piensa distinto, eso es lo que ustedes no entienden. Nosotros no estamos evadiendo nunca a la Justicia y nos ponemos a derecho siempre, eso es lo que ustedes nunca van a encontrar de la conducta de los nuestros. Siempre estamos a derecho, pero déjennos demostrar la inocencia".

"¿Usted dice que Boudou es inocente?", preguntó entonces el periodista Martín Rodríguez Yebra, desde el piso de LN+. "Déjennlo demostrar la inocencia porque toda persona merece demostrar la Justicia", respondió el kirchnerista.

Yo no soy exegeta de Alberto Fernández Eduardo Valdés

Consultado por la postura de Alberto Fernández, se diferenció: "Yo no soy exégeta de Alberto Fernández, yo soy Eduardo Valdés y hablo por Eduardo Valdés, no soy gobierno". De todos modos, aclaró: "Tengo una relación con él y tengo orgullo del gobierno que conduce Alberto Fernández. El país va encaminado a pesar de que ustedes ven todo mal todos los días y llama la atención que aparece este fallo que, para mi, quiere dividir al Frente de Todos: querer decir que Alberto es una cosa y que el kirchnerismo es otra cosa".

Entonces, se definió: "Yo soy peronista, no kirchnerista. A nosotros nos dicen kirchneristas para bajarle el precio al peronismo, pero yo soy peronista, que tiene orgullo del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como también comparto, absolutamente, la postura del Frente de Todos que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahí me paro".

La conductora, Eleonora Cole, le preguntó si cree que es "un gran gobierno", como dijo Valdés, incluso a pesar de los índices de pobreza. Y Valdés contestó: "Usted no escuchó hasta ahora de mi boca echarle la culpa a los que se fueron y no lo va a lograr".

