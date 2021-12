El fuerte cruce de Juliana Di Tullio y Ernesto Tenembaum por el ataque a Hugo Alconada Mon: “Digo lo que quiero en el Senado”

En busca de que la senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio le explique la razón por la que ayer atacó en la Cámara alta al periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon, el conductor de Radio Con Vos Ernesto Tenembaum la interrogó durante su programa matutino. Sin embargo, la conversación escaló en la tensión porque no podían llegar a un acuerdo y terminó con un fuerte intercambio entre la legisladora y el también periodista.

La senadora -cuya jefa política es Cristina Kirchner- continuó con la argumentación que hizo ayer de que Alconada Mon debe “dar explicaciones” en la Justicia por haber revelado tres años antes en su libro La raíz de todos los males que existió una reunión entre funcionarios macristas, empresarios y espías para diseñar una estrategia judicial contra el sindicalista de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina en la sede del Banco Provincia. Eso coincide con las imágenes difundidas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) esta semana, que motivaron una denuncia del Gobierno.

“Se podrá amparar en lo que quiera, pero va a tener que dar explicaciones en sede judicial, alguien lo va a llamar”, insistió hoy Di Tullio, que ironizó con que Alconada Mon “tampoco es un prócer”.

Mientras tanto, Tenembaum defendió la labor periodística de su colega y la tildó a Di Tullio de “amenazar” a Alconada Mon, que paradójicamente fue víctima de espionaje por parte de la AFI macrista. “Perdoname, pero lo estás amenazando. ¿Vos sos consciente?”, le preguntó el conductor.

Ya exhausta por el cruce, en la parte final de la entrevista Di Tullio sostuvo: “Digo lo que quiero en la Cámara de Senadores y tengo inmunidad para decirlo y no tengo por qué dar explicaciones en el tema de Alconada Mon”.

El cruce completo entre Di Tullio y Tenembaum

“Lo estás amenazando, ¿sos consciente?”

ET: Ayer hiciste una referencia muy dura contra Hugo Alconada Mon, ¿de qué lo acusás?

JDT: De nada. ¿Por qué?

ET: Dijiste…

JDT: Entiendo, es tu compañero de oficio y no es que no esperaba tu pregunta, ni nada por el estilo. Me llama la atención que no se la banque, pero…

ET: ¿Qué no se banque qué cosa?

JDT: La verdad que tres años antes describió exactamente la escena que vimos todos.

ET: Está bien eso, tenía buena información y contó una escena.

JDT: Pero buena información no es escribir tal cual como está. Si vos tenés conocimiento de un delito de esas características, un delito del Estado, Ernesto, del Estado, hay límites. No lo estoy acusando de nada. Yo digo “va a tener que dar explicaciones en sede judicial”.

ET: Bueno, lo estás amenazando.

JDT: Se podrá amparar en lo que quiera, pero va a tener que darlas, alguien lo va a llamar.

ET: Perdoname, pero lo estás amenazando. ¿Vos sos consciente? Al principio, viste, como dato, Alconada Mon era odiado por Macri. Porque publicó los datos de los Panamá Papers.

JDT: No, los publicó después.

ET: No, los publicó cuando salieron a nivel internacional.

JDT: Tampoco es un prócer.

ET: Eso es una opinión tuya, yo lo que te quiero decir es que Alconada Mon publicó eso, después investigó a Arribas.

“Fue a llorar a Fopea”

JDT: Que se la banque, no le dije nada, Ernesto.

ET: ¿Qué significa que se la banque? Si él no dijo nada. No se quejó, no se victimizó.

JDT: ¿Cómo no se quejó?

ET: No, solamente aclaró.

JDT: Sí, se quejó… Fue a llorar a Fopea. Yo también puedo levantar la mano y decir “no me molesten, en mi inmunidad como legisladora opino lo que opino”, cuando opino en el recinto.

ET: Podemos charlarlo, tenés todo el derecho del mundo.

JDT: No me amparé en eso. Alconada Mon dice “yo me puedo amparar en mis fuentes”, bueno...

ET: No entiendo qué le reprochas.

JDT: No dije nada, Alconada. No me des explicaciones a mí, dáselas al tribunal que está investigando.

ET: Veremos si el tribunal... Vos anticipás algo que va a hacer el tribunal, que el tribunal todavía no hizo, que es pedirle explicaciones a Alconada Mon.

JDT: Yo se las pido, yo se las estoy pidiendo.

ET: O sea, no es el tribunal, sino que se las pedís vos porque publicó tres años antes una noticia.

JDT: Me encantaría que dé testimonio en sede judicial, claro.

“No tengo ganas de hablar de Alconada”

ET: Y cuando vos decís después de hablar de Alconada Mon que estás harta de los periodistas y las periodistas que se hacen los estúpidos, ¿a quiénes te referís?

JDT: En general a todo, vivo con uno, Ernesto, vos sabés que hace cinco años vivo con un periodista y tengo mucho amor y cariño por la profesión y el oficio. No estoy atacando periodistas, ni nada por el estilo. Pero todos tenemos responsabilidades, sabés. Yo creo que el periodismo también las tiene, es algo que discuto mucho con mi compañero.

ET: Pero vos hablaste de connivencia.

JDT: No tiene las mismas que yo, pero tiene responsabilidades. Se hacen los tontos cuando encuentran cosas que son gravísimas.

ET: Juliana, te das cuenta que es demasiado general el planteo, no se entiende qué le reprochas a Alconada Mon, qué le reprochas al periodismo. ¿Cómo se vincula un hecho...

JDT: Ya lo dije, que tres años antes supiera exactamente.

ET: Que tres años antes el tipo escribe sobre una reunión que finalmente se comprueba que sucedió es un hecho de buena praxis periodística, el tipo tuvo una fuente.

JDT: ¿Adónde buena praxis? Un delito semejante como no lo vas a…

ET: Perdoname, un periodista cuenta cosas que pasan, no tiene por qué denunciar un delito cuando alguien le dice off the record... Él tiene chequeada una reunión.

JDT: ¿Pero no te parece buena práctica...? No importa.

ET: Me parece inobjetable.

JDT: ¿Pero cómo inobjetable? ¿No te parece de buena práctica ciudadana, democrática, que si te enterás de un delito armado por el Estado, con ministros, por la AFI, no lo digas?

ET: Me parece una buen práctica ciudadana publicarla y me parece muy mala praxis política de ustedes, o tuya, que al haberlo leído no lo hayan denunciado. La función de un periodista es contar algo que no se sabe, que es lo que está haciendo Alconada Mon.

JDT: ¿Entonces la responsabilidad es mía?

ET: Entre otros, si el tema te parece tan importante. ¿De repente utilizar lo que pasó...

JDT: Bueno, pero no es lo importante Alconada. No tengo muchas ganas de hablar de Alconada.

ET: Pero sí tenías ayer, sí tenías ganas de hablar de Alconada.

JDT: Porque no es lo importante, vayamos a lo importante y después vamos con lo secundario.

ET: Lo importante no es lo de Alconada, pero tu actitud sobre Alconada me llama la atención.

JDT: Lo importante es la persecución contra trabajadores sindicalizados, eso es lo importante.

ET: Estoy de acuerdo. No veo qué tiene que ver lo otro, estoy de acuerdo con eso.

“No es una amenaza”

JDT: Sé que hay ahí una cosa de... Entiendo perfectamente la defensa que se hacen entre ustedes, entiendo perfectamente.

ET: De ninguna manera. Todo el tempo en este programa criticamos a periodistas que hacen cosas que están mal, todo el tiempo. No es corporativa, yo defiendo a Alconada en este caso porque no sé qué es lo que se le reprocha, no porque es periodista.

JDT: Tenemos visiones distintas, Ernesto, puede ser.

ET: Es muy evidente que es así, me parece que estas utilizando el tema de Villegas.

JDT: No fue ningún ataque, no hubo ningún ataque, solo dije que tiene que dar explicaciones en sede judicial.

ET: Eso es una amenaza.

JDT: ¿Es una amenaza?

ET: Pero claro que sí.

JDT: ¿Cómo va a ser una amenaza?

ET: Para mí es una amenaza.

JDT: Bueno, para vos, pero no es una amenaza.

ET: Además es una anticipación de lo que va hacer un juez, que un juez no ha hecho, o sea la senadora está pidiéndole al juez que cite a pedir explicaciones a un periodista que no hizo nada incorrecto. Me parece que es amenazante, que corre el eje de la cuestión, me parece que Villegas lo debe estar festejando.

JDT: Si yo me amparara en mi inmunidad, vos no me podrías estar diciendo todo esto y yo podría decir que vos me estás amenazando.

ET: ¿En qué?

JDT: Es una tontera, Ernesto. Yo tengo una conversación con vos, es lo que yo creo, yo creo que Alconada tiene que ir a dar explicaciones.

ET: Y yo creo que eso es una amenaza.

JDT: Lo digo yo, lo digo, lo estoy diciendo, es lo que opino.

ET: Yo creo que es una amenaza improcedente de parte de una senadora nacional.

“Te quiero mucho, Ernesto, feliz Año Nuevo”

Jairo Straccia (JS): En el libro que leíste un tramo, que da pie a este comentario, Alconada cuenta que Macri de manera coactiva pedía plata a la gente para financiar la campaña. ¿Pensás que Alconada debería dar explicaciones de esa información?

JDT: También, totalmente.

JS: ¿Y de qué información no tiene que dar explicaciones un periodista?

JDT: Alconada elige de que dar explicaciones y de qué no. Elige de qué hacer denuncias y con qué colaborar en la Justicia. ¿Por qué no colabora con esto? ¿No colaboró con otras instancias judiciales? Sí, colaboró, yo lo he visto en tribunales, ¿o no?

ET: Por ejemplo, fue a los tribunales cuando lo llamaron para mostrar cómo la AFI de Macri lo perseguía a él y a los padres. Vos reaccionás ahora en defensa del Pata, pero cuando la gente de Macri lo perseguía...

JDT: Esta es una nota para que vos defiendas a Alconada, no estamos hablando de lo importante. Me llevaste a halar de Alconada Mon, yo no saqué nada, vos me llevaste a hablar de Alconada Mon. Estamos hablando de una cosa de gravedad democrática, institucional, inusitada; y me llevas a hablar de tu compañero de oficio Alconada Mon. Todo bien, Ernesto, te quiero mucho, pero no me parece que tengas que hacer una dispersión del tema principal. Los conozco mucho, vivo con uno, tienen un ego un poco importante. Digo lo que quiero en la Cámara de Senadores y tengo inmunidad para decirlo y no tengo por qué dar explicaciones en el tema de Alconada Mon, estoy con mucha paciencia diciéndoles “muchachos, no dije nada”. ¿Qué les pasa? No amenacé a nadie, no dije nada. Lo importante acá es que Macri armó un aparato estatal junto con Vidal y los municipios, con Garro por ejemplo, que esté en la reunión, que yo conocí hace dos días, para perseguir sindicalistas.

ET: Juliana, cerrá la nota con lo que te parezca necesario decir.

JDT: Que te quiero mucho, que feliz Año Nuevo, que estoy muy preocupada y que ojalá podamos coincidir por lo menos en qué es lo importante, Ernesto, vamos.

ET: En lo central estamos de acuerdo.

JDT: Hablemos de lo central, entonces, hablamos 20 minutos de algo que no es central.

ET: Yo también te quiero mucho, que tengas muy buen año.

JDT: Muy buen año, no le tengo miedo al 2022, vamos, con fuerza y a cuidarse.