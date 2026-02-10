El gobierno de Jorge Macri firmó un convenio con Nación y avanza el traspaso de la Justicia laboral a la ciudad

El gobierno de Jorge Macri y la administración nacional firmaron un acuerdo para avanzar con la transferencia de la Justicia laboral a la ciudad. Así lo confirmó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en sus redes sociales. El texto ya fue remitido al Senado de la Nación para su tratamiento.

El debate por la transferencia de las competencias de la Justicia laboral a ciudad acumula ya varios años, desde la reforma constitucional de 1994, cuando el distrito obtuvo estatus de autonomía. Sin embargo, en los últimos meses, la posibilidad de finalmente concretar el traspaso adquirió un nuevo impulso luego de que el gobierno nacional hiciera referencia a la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo" en el texto de la reforma laboral.

“La Justicia nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, establece el artículo 91 del proyecto de ley que deberá debatirse esta semana en la Cámara alta.

Ayer, la gestión libertaria dio otro paso hacia el traspaso de competencias y, mediante el decreto 95/2026, autorizó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a suscribir acuerdos para avanzar en esta dirección. Esta mañana, funcionarios porteños terminaron de confirmar la rúbrica del convenio para la transferencia en materia judicial.

“Nuevo hito en la autonomía de la ciudad: firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”, celebró Tapia en su cuenta de X (ex Twitter).

El pacto ya fue enviado al Senado de la Nación para su tratamiento. Para su entrada en vigor, el texto debe contar con la aprobación del Congreso Nacional y la Legislatura porteña, en receso hasta el 1° de marzo, cuando se reanude el período de sesiones ordinarias.

Según el texto del acuerdo, al que accedió LA NACION, el Gobierno de la Ciudad deberá avanzar con el proceso de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público para el Fuero del Trabajo en un plazo máximo de 180 días desde su entrada en vigencia, así como también asignar las partidas presupuestarias para hacer frente a las nuevas competencias hasta tanto se complete la transferencia progresiva de recursos de Nación a ciudad.

Gabino Tapia junto a Jorge Macri en su jura como ministro de Justicia de la ciudad Rodrigo Nespolo

La Justicia federal mantendrá, entre otras, sus competencias en lo que refiere a conflictos colectivos de trabajo, negociación colectiva y medidas de acción sindical, asociación sindical, asuntos derivados del Pacto Federal de Trabajo (Ley Nacional 25.212) y causas laborales en que sea parte o tercero interesado el Estado nacional.

Además, la Justicia Nacional continuará tramitando todas aquellas causas que pudieran iniciarse hasta que se cumplan los 180 días de entrada en vigencia del acuerdo o el Gobierno de la Ciudad complete el proceso de selección de los jueces, lo que ocurra primero. Es decir, seguirá actuando de manera transitoria. La ejecución de las sentencias definitivas dictadas en dichas causas quedará en manos del fuero del trabajo porteño.