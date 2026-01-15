El Gobierno declaró a la Hermandad Musulmana de Medio Oriente como organización terrorista

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la inscripción de la Hermandad Musulmana de Medio Oriente en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a partir de la incorporación de sus filiales del Líbano, Egipto y Jordania. Esta determinación se dio al considerar que dichas facciones reúnen los requisitos legales para ser consideradas una amenaza a la seguridad nacional.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 32/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y se apoya en “informes de carácter reservado” que, según el texto oficial, advierten sobre el carácter transnacional de la organización y su vinculación con conductas asociadas al extremismo violento, la radicalización ideológica y el apoyo material, logístico o financiero a organizaciones terroristas.

De acuerdo con la resolución, el análisis realizado por las autoridades argentinas concluyó que esas filiales representan una “amenaza seria y multifacética” para la seguridad nacional. En ese marco, la inclusión en el RePET es presentada como una herramienta necesaria para reforzar los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento.

El texto recuerda que el RePET fue creado en 2012 con el objetivo de centralizar información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos terroristas o a su financiamiento, y de facilitar el intercambio de información entre organismos del Estado argentino y con autoridades extranjeras. La normativa vigente establece que pueden ser incorporados al registro aquellos sujetos respecto de los cuales existan motivos fundados para sospechar su vinculación con amenazas externas reales o potenciales a la seguridad nacional.

En ese sentido, la resolución señala que la evaluación de la amenaza debe considerar la existencia real o potencial de riesgos ciertos para la seguridad interior del Estado argentino, así como para la vida, los bienes y el patrimonio de sus habitantes. Para esa determinación, se toma en cuenta información obtenida a través de mecanismos de cooperación interestatal previstos en instrumentos internacionales, además de otras fuentes calificadas.

Horas antes de la publicación en el Boletín Oficial de esta resolución, desde la cuenta de X del gobierno llamada Oficina del Presidente, se había anticipado esta decisión. Mediante el comunicado difundido, el oficialismo señaló que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”.